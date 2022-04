Sénégal: Après le titre de champion des Emirats arabes unis, Raoul Mendy vise l'Euroligue

Dakar — Raoul Mendy, l'attaquant de l'équipe nationale de beach soccer vainqueur du championnat des Emirats arabes unis lundi dernier, ambitionne de prendre part à l'Euroligue, la compétition européenne phare de la discipline programmée en juin.

"Oui, je suis en contact avec des clubs grec, portugais et espagnol et mon ambition, c'est de prendre part à cette Euroligue", a expliqué le triple vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations de beach soccer. Il déclare que le titre de champion des Emirats arabes unis de beach soccer est une belle expérience pour lui. "C'est une expérience très enrichissante de faire ce genre de compétition", a souligné l'attaquant sénégalais. Il rappelle avoir été contacté par un joueur de l'équipe d'Al Wasl. "Nous nous sommes rencontrés lors de la Coupe du monde en Uruguay, en 2019, et nous avons gardé les contacts jusqu'à ce qu'il me contacte pour prendre part à ce tournoi", a expliqué Mendy, qui a gagné le titre sous les couleurs d'Al Wasl. D'autres footballeurs étrangers ont aussi pris part au championnat qui a duré une semaine, a-t-il dit. Il signale avoir joué dans la même équipe qu'un Suisse, un Espagnol et un Omanais.

"Si les deux premiers matchs ont été faciles, la demi-finale et la finale étaient de niveau mondial", a-t-il fait savoir. C'est le genre de compétitions qui manquent aux joueurs africains de beach soccer, a estimé Raoul Mendy, qui dit rester un joueur du football à 11. "Nous avons le potentiel, le talent et les qualités mentales pour titiller les meilleurs, mais il nous manque ces genres de compétition", a fait remarquer l'international sénégalais, qui a joué à Génération Foot, à l'AS Pikine, au Guédiawaye FC et au Jaraaf de Dakar.

Mendy estime que "ce serait bien" pour lui de "prendre part à cette Euroligue, une compétition très relevée également". Il a par ailleurs souhaité bonne chance à Ngalla Sylla, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal, qui vient d'être recruté par la Fédération royale marocaine de football. "La vie est faite de rencontres et de séparation, je lui souhaite bonne chance, c'est un professionnel et il a fait le tour de la question avec le Sénégal. Au Maroc, il va chercher de nouveaux challenges", a dit l'attaquant, qui a gagné trois titres de champion d'Afrique sous la direction de Sylla. Raoul Mendy, désigné "Rising Star" par l'instance dirigeante du beach soccer mondial, a été quart de finaliste (2019) et demi-finaliste de la Coupe du monde du football de plage (2021).