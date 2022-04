Sénégal: Festival du livre de Paris - L'Agence culturelle africaine tire un bilan positif de sa participation

Dakar — Aminata Diop Johnson, la directrice générale de l'Agence culturelle africaine (ACA), a jugé positif, jeudi, le bilan des activités du Pavillon africain à la première édition du Festival du livre de Paris, du 22 au 24 avril.

"Ce premier Festival du livre de Paris a été très positif pour le Pavillon africain. Nous avons célébré encore les lettres africaines", s'est-elle réjouie dans un entretien par téléphone avec l'APS. "C'était le bon moment pour revenir", a dit Mme Johnson, rappelant que le retour des lettres africaines à cette rencontre dédiée au livre a eu lieu juste après "l'année des écrivains africains", au cours de laquelle beaucoup d'auteurs du continent, dont plusieurs Sénégalais, ont remporté de prestigieux prix littéraires. L'événement est d'autant plus important qu'aucun salon du livre n'avait été organisé depuis deux ans à cause de la pandémie de Covid-19, selon Aminata Diop Johnson. En 2021 et 2022, rappelle la directrice générale de l'ACA, beaucoup d'écrivains africains ont reçu de prestigieuses récompenses littéraires. Parmi eux figurent les Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, lauréat du Goncourt 2021, et le Français d'origine sénégalaise David Diop, lauréat de l'International Booker Prize, qui récompense un roman étranger publié au Royaume-Uni et en Irlande.

Sarr a pris part au Festival du livre de Paris, aux côtés de Boubacar Boris Diop, le lauréat du prix international de littérature Neustadt, considéré comme le Nobel américain de littérature, de Khalil Diallo, qui a remporté le prix Ahmed-Baba, décerné à un auteur africain à l'issue de la Rentrée littéraire du Mali, un festival organisé chaque année à Bamako. La romancière et essayiste franco-sénégalaise Fatou Diome y a également participé. Le Festival du livre de Paris remplace désormais le Salon du livre de Paris, et le Pavillon africain succède au Pavillon des lettres africaines, qui, sous la direction d'Aminata Diop Johnson, représentait les lettres africaines à plusieurs rencontres culturelles internationales. Le ministre sénégalais de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, et une dizaine d'écrivains et d'éditeurs sénégalais y ont pris part, selon Mme Johnson. Le pavillon africain a été inauguré par l'ambassadeur du Sénégal en France, El Hadji Magatte Sèye, en présence de Demba Sow, l'un des députés représentant à l'Assemblée nationale du Sénégal les Sénégalais vivant à l'étranger.

"Le Sénégal nous a soutenus, et le président Macky Sall a accepté de parrainer la présence de l'Afrique au Festival du livre de Paris", a-t-elle souligné, remerciant les autorités sénégalaises pour leur assistance. Aminata Diop Johnson a parlé des temps forts du festival. "Il y a eu la table ronde 'Images de l'Afrique', proposée par le directeur du livre, Ibrahima Lô, et animée par Mohamed Mbougar Sarr, Fatima Diallo, Boubacar Boris Diop, Ken Bugul, Fatimata Ba Diallo, Abdoulaye Racine Senghor et l'écrivain togolais Sami Tchak", a-t-elle dit. Les éditeurs africains présents au festival ont discuté de l'économie du livre, lors d'une table ronde consacrée à ce sujet. Une autre table ronde dédiée au patrimoine, s'inspirant de l'inscription du ceebu jën (nom prononcé thiébou djèn) au patrimoine immatériel de l'Unesco, s'est déroulée lors de cette rencontre du livre. "Quatre auteurs de la délégation du Sénégal ont parlé du ceebu jën (... ) Au final, tous les participants ont été invités à déguster du ceebu Jeen", a ajouté Mme Johnson.