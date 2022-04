Maroc: Marchés/Ramadan - Approvisionnement normal et stabilisation des prix

Rabat — Les marchés sont approvisionnés de façon normale durant la période allant du 1er Chaabane au 24 Ramadan 1443, selon la Direction de la Concurrence, des Prix et de la Compensation (DCPC), relevant du ministère de l'Économie et des Finances.

L'offre disponible couvre largement les besoins en produits et denrées de consommation, indique la Direction dans un communiqué relatif à la 4è réunion de la Commission interministérielle chargée du suivi de l'approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle des prix et de la qualité, tenue mercredi, sous la présidence du ministère de l'Économie et des Finances.

Pour ce qui est des prix observés, il a été constaté une stabilisation des prix de plusieurs produits durant la quatrième semaine du mois de Ramadan par rapport à ceux observés au cours de la troisième semaine de ce mois sacré, bien que les prix de quelques produits, notamment les légumes et les fruits, ont relativement diminué, relève la même source.

C'est le cas par exemple, poursuit le communiqué, de la tomate ronde dont le prix moyen national est passé de 8,70 à 8,00 dirhams le kilogramme (Dh/Kg) (-7.6%) et du poivron (-8%) de 12 Dh/Kg en moyenne à moins de 11 Dh.

Cependant, l'augmentation relative des prix concerne particulièrement les huiles alimentaires, en passant en moyenne de 18.40 à 18.90 dirhams le litre, souligne le communiqué.

"Cette augmentation est due aux hausses successives des cours mondiaux de l'huile brute qui sont impactés par la faiblesse de l'offre par rapport à l'augmentation de la demande et l'impact aussi de la guerre en Ukraine sur les marchés mondiaux des huiles brutes alimentaires", explique la même source.

Cette réunion, consacrée à l'évaluation de l'état de l'approvisionnement en produits de base, des niveaux des prix et du bilan du contrôles, s'est déroulée en présence des départements ministériels chargés de l'Intérieur, de l'Agriculture, des Pêches Maritimes, de l'Industrie et du Commerce, de la Transition Energétique et des Etablissements Publics concernés.

La commission poursuivra la tenue régulière de ses réunions après le mois sacré de Ramadan pour continuer à suivre l'évolution des marchés, le niveau de l'approvisionnement et des prix et le bilan des interventions des commissions de contrôle pour faire face à toute forme de fraude, de monopolisation, de spéculation ou de manipulation des prix.