Cote d'Ivoire: Production alimentaire d'urgence - La BAD débloque 1,5 milliards de dollars pour produire 38 millions de tonnes de nourritures

Le Président de la Banque africaine de développement (Bad), Dr Akinwumi Adesina, a informé le mardi 26 avril, à Abuja au Nigéria, le Président nigérian Muhammadu Buhari de ce que son pays est mis en priorité dans le cadre d'un plan de production alimentaire d'urgence de 1,5 milliard de dollars pour aider les pays à produire rapidement environ 38 millions de tonnes de nourriture L'objectif est d'atténuer les effets de la crise ukrainienne sur les prix des denrées alimentaires.

Surtout que la Russie et l'Ukraine dominent les exportations de blé et de maïs vers l'Afrique et que le continent fait maintenant face à une pénurie d'au moins 30 millions de tonnes de nourriture, en particulier pour le blé, le maïs et le soja importés des deux pays.

En somme, ce sont 11 millions de tonnes de blé, 18 millions de tonnes de maïs, 6 millions de tonnes de riz et 2,5 millions de tonnes de soja devraient être ainsi produites grâce à ce plan de la Bad. Les chiffres officiels sur lesquels se base le plan de la Bad " estiment que le prix du blé a grimpé en Afrique de plus de 45 % depuis le début de la guerre ". Les prix des engrais ont augmenté de 300 % et le continent fait face à une pénurie d'engrais de 2 millions de tonnes, selon la même source. " Si cela n'est pas compensé, la production alimentaire en Afrique diminuera de 20 % et le continent pourrait perdre plus de 11 milliards de dollars de production alimentaire ", préviennent les experts de la Bad. En attendant son approbation par le Conseil d'administration de la Banque, la mise en œuvre dudit plan est annoncée avant fin mai 2022 et couvrira tous les pays africains membres de l'institution financière panafricaine.