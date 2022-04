Afrique: Renforcement des capacités des FACI - 2954 recrues au garde à vous

Le Sous-Chef d'Etat-Major de la Marine (SCEMMAR), représentant le Chef d'Etat-Major Général des Armées (CEMGA) a présidé le mercredi 27 avril 2022 à l'ENSOA de Bouaké, la cérémonie solennelle de présentation au drapeau de 985 recrues du contingent 2022/1 A.

Cette cérémonie intervient au terme d'une phase de formation commune de base qui a duré trois (03) mois à l'issue de laquelle, les jeunes recrues ont acquis des réflexes militaires et les aptitudes fondamentales nécessaires à l'exercice du métier des armes. Ce résultat a été obtenu grâce à la détermination et au professionnalisme des personnels d'encadrement, selon le Colonel OUATTARA Yssouf, Chef de Corps. Dans son intervention à la cérémonie, le premier responsable de l'ENSOA a salué l'engagement de ces derniers aux côtés des jeunes soldats : " Je salue le travail de mes collaborateurs et leur esprit d'imagination " a complimenté l'officier supérieur. Selon lui, ces nouveaux militaires sont aujourd'hui capables de prendre part, aux côtés de leurs anciens, à la mission de défense du pays et de l'intégrité du territoire national.

Puis de leur rappeler la symbolique attachée à l'événement : " C'est un insigne honneur que d'être présenté au drapeau. Et cette cérémonie marque le point de départ de votre carrière " a indiqué le Colonel OUATTARA Ysoouf. Aux jeunes soldats, il a exigé de cultiver les valeurs d'intégrité, de courage, de détermination et de loyauté envers la patrie pour la défendre partout, en tous lieux et en toutes circonstances. Il a enfin exprimé sa gratitude à l'ensemble de la hiérarchie militaire pour le soutien sans faille et permanent à l'endroit de l'école, signe de l'intérêt particulier accordé à la formation initiale des militaires. Les jeunes recrues ont pu ainsi découvrir le drapeau, premier des symboles de l'Etat de Côte d'Ivoire et se faire expliquer le sens et l'histoire qui lui sont attachés. C'est ce symbole qu'ils ont décidé de servir en prêtant le serment de ne jamais le trahir.

A la fin de la cérémonie, les 985 nouveaux soldats ont exécuté un défilé bien observé par le Contre-Amiral Amara KONE qui présidait cette cérémonie. Le public composé essentiellement de parents des recrues a pu découvrir la transformation des nouveaux membres des Forces Armées de Côte d'Ivoire. Sur le plan national, ce sont au total 2954 recrues qui ont été simultanément présentées ce mercredi 27 avril 2022 au drapeau : 985 à Bouaké, 985 à Yamoussoukro et 984 à Séguéla. Elles rejoindront incessamment les armées, commandements et corps des Forces Armées de Côte d'Ivoire où elles recevront un autre module dénommé Complément à la Formation Commune de Base (CFCB), qui les spécialisera dans leurs nouvelles entités.