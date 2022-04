Afrique: 20ème journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail - Le gouvernement ivoirien s'engage à instaurer durablement une culture positive

Célébrée tous les 28 avril depuis 2002, la Journée mondiale de la Sécurité et de la Santé au travail est à sa 20ème édition avec pour thème : " agir ensemble pour instaurer une culture positive de la sécurité et de la santé ".

Le gouvernement ivoirien à travers son ministre de l'Emploi et de la protection sociale a saisi cette commémoration pour s'engager à instaurer durablement une culture positive de sécurité et de santé au travail. " Aujourd'hui 28 avril 2022, la communauté internationale célèbre la 20ème édition de la Journée Mondiale de la Sécurité et de la Santé au Travail. Cette journée vise à honorer les travailleuses et travailleurs blessés ou décédés dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle et à célébrer les possibilités de prévention et de réduction de ces cas de blessures et de décès liés au travail.

En effet, le rapport 2021 de l'OIT indique que durant la pandémie de la COVID-19, la participation significative des gouvernements, des employeurs, des acteurs de santé publique et de toutes les parties concernées à l'échelle nationale et dans les entreprises, a été cruciale pour protéger le milieu de travail et préserver la sécurité et la santé des travailleurs.

À travers donc la mise en œuvre de la convention n°187 de l'Organisation Internationale du Travail sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, ratifiée par la Côte d'Ivoire en décembre 2019, notre pays s'engage à instaurer durablement une culture positive de sécurité et de santé au travail c'est-à-dire une culture où le droit à un milieu de travail sûr et salubre est valorisé et promu aussi bien par la direction que par les travailleurs, et où toutes les parties prenantes participent significativement à l'amélioration constante de la sécurité et de la santé au travail ", telle est la substance de la déclaration lue par Adama Kamara ministre de l'Emploi et de la protection sociale au nom du gouvernement.

Il a évoqué la création de plusieurs organes de dialogue social en matière de sécurité et de santé au travail tels que le Comité Technique Consultatif pour l'étude des questions intéressant la santé et la sécurité au travail ; la Commission Nationale de Révision de la Liste et des Tableaux des Maladies Professionnelles Indemnisables ; l'Observatoire National des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles. Pour cette 20ème célébration, hommage a été rendu aux victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles en Côte d'Ivoire. Par la même occasion tous les acteurs du monde du travail ont été félicités pour les efforts consentis dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus de la Covid-19 en milieu de travail .