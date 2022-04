Afrique: Concours de chant/" Voix des étoiles " - La 3e édition prévue du 13 juin au 17 juillet à Abidjan

Le Label Emma Dobré Prod organise la troisième édition de la voix des étoiles à Abidjan. L'événement se déroulera dans une villa de la place à huit clos. L'information a été donnée par Emma Dobré, présidente directrice générale du Label Emma Dobré Prod par ailleurs commissaire générale de ladite édition.

C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée à cet effet, à l'espace Acoustic à Cocody les deux Plateaux à Abidjan, le samedi 23 avril 2022. C'est un concours de chant. Et ce, pour mettre sur scène des artistes en herbe et leur donner une opportunité et une tribune de s'exprimer.

Selon Emma Dobré l'objectif de la voix des étoiles vise à faire la promotion du jeune talent à travers un podium et déceler une production, notamment un single. Accompagné de M. Alino Fasso producteur, représentant du Burkina et de Bénin, de Mohamed Kanté producteur à la Rti3 et Exo Le Karismatique arrangeur de son, partenaires de l'édition. Emma Dobré a ajouté que la voix des étoiles vise également à favoriser et à promouvoir des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 40 ans dans le domaine artistique, à travers notamment la production des singles.

A l'en croire offrir des techniques, des outils permettant une meilleure pratique artistique mais surtout s'établissant comme un cadre de télé réalité par excellence. Qui a pour ambassadeur honorifique Hassan Hayek. La conférencière a également indiqué que l'édition précédente de l'activité de Label Emma Dobré a consisté à produire et la remise de lots aux lauréats. Cette année un absent particulier sera mis au volet social pour lutter contre la pauvreté.

Poursuivant, elle a levé un coin du voile sur le contenu de cette 3e édition. " Les candidats vont venir de trois pays à savoir la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Burkina Faso, dont 6 ivoiriens, 2 Béninois et 2 Burkinabès, ils seront réunis dans une villa pendant plus d'un mois, ils vont faire des répétitions et aller en compétition, à la fin un seul sera retenir " a-t-elle expliqué. Selon elle, la première demi-finale sera le 24 juin et la deuxième le 1er juillet 2022, quant à la finale, le 15 juillet à la case d'Abidjan. Concernant les lots, le premier partira avec un single produit par la production et un clip, et une somme d'un (1) million Fcfa, une télé, un téléphone, un permis de conduite et un tableau d'honneur et le deuxième, le troisième et le quatrième partiront respectivement avec la somme de 500 mille, 200 mille et 100 mille Fcfa et les appareils ci-dessus. Elle a toutefois lancé un appel aux bonnes volontés afin de les accompagnés.