Afrique: Football - Pfo Africa, propriétaire de Yamoussoukro Fc

Yamoussoukro Football club est désormais la propriété de Pfo Africa de l'architecte Pierre Fakhoury. Ce club affilié à la fédération ivoirienne de football (Fif) et évoluant en Ligue 2 du championnat national est basé à Yamoussoukro, la capitale politique.

Crée en 1999, Yamoussoukro FC est issu de la fusion de deux clubs de quartier (Entente FC et Benefica FC) dans le but de rassembler tous les enfants de Yamoussoukro autour d'une passion commune: le football. L'ambition des nouveaux patrons de ce club est de porter durablement l'équipe première dans l'élite du championnat national. Ensuite de créer une véritable académie : un complexe sportif et éducatif de premier rang au service du sport, de la jeunesse et de la ville. Et enfin d'agir comme un centre d'excellence, de détection de talents, de formation, d'encadrement, de scolarisation. " La proximité avec nos supporters est un élément clé du développement de notre club. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir la création d'un groupe officiel de supporters, afin de fédérer la population de Yamoussoukro et d'encourager nos joueurs. À bientôt, au stade de Yamoussoukro ou ailleurs, pour soutenir notre onze capitale ! ", a annoncé les dirigeants de Yamoussoukro Fc sur leur compte Facebook le jeudi 28 avril 2022.