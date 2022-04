Afrique: Romao impatient d'être en Juin - " Le sort est entre nos mains "

Depuis la semaine dernière, les Eperviers du Togo sont fixés sur leurs adversaires dans les éliminatoires de la CAN 2023. Il s'agit d'après le tirage au sort du Burkina Faso, du Cap Vert et de l'Eswatini, avec lesquels la sélection togolaise partage le groupe B de ces éliminatoires de la CAN ivoirienne.

A la suite du coach Paulo Duarte et du capitaine de la sélection, Djene Dakonam, Jacques Alaixys Romao a partagé son analyse de situation sur ce groupe et comment les Eperviers doivent aborder cette aventure. " C'est un groupe intéressant avec de bonnes équipes, des équipes connues et une un peu moins connue qui a ses qualités et ses défauts ", a laissé entendre le joueur de Ionikos Le Pirée D1 Grecque). Et avaitil poursuivi, " si on devait parler de nous, on sait ce qu'on doit faire. Comme le disait le coach, on est une équipe en pleine progression qui a évolué depuis un an maintenant. Je pense qu'on est assez confiant et le sort est entre nos mains ".

Il n'a pas manqué de poser un regard sur les adversaires. Et de ces derniers, dit-il, " une très bonne nation comme le Burkina Faso, on sait qu'ils ont fait lors de la dernière CAN. On connait les joueurs qui évoluent dans cette équipe nationale. C'est aussi un groupe assez élevé. Mais, nous avons confiance en nous. Ce sera des matchs vraiment intéressants à jouer. En parlant du Cap-Vert, c'est une bonne équipe avec des joueurs qui évoluent en Europe aussi. La troisième équipe, on la connait un peu moins bien, mais, elle aussi, est en progression. C'est donc un groupe assez homogène, c'est à nous de fournir les efforts pour se qualifier. Surtout, rester concentré et ne pas se mettre trop la pression, se faire plaisir tout simplement. Je suis vraiment content de ce tirage, parce que ça faisait un moment qu'on attendait cela. Impatient donc d'être en juin pour pouvoir attaquer ces éliminatoires qui sont vraiment importants pour nous ".