Afrique: Trophées African Banker 2022 - Le Comité ajoute deux nouvelles catégories

Le magazine African Banker rend publique la liste des nominés pour l'édition 2022 des Trophées African Banker Cet événement annuel prestigieux du monde bancaire et financier africain fait partie du programme officiel des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se tiennent du 23 au 27 mai prochain à Accra (Ghana). Le thème de la conférence est " Atteindre la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique ".

Via un communiqué, les initiateurs de l'événement soulignent que le Comité des Trophées African Banker a ajouté deux nouvelles catégories en 2022 : FinTech de l'année et IFD de l'année. Ces catégories reconnaissent le rôle significatif des Institutions Financières de Développement en tant qu'acteurs clés de la reprise post-pandémie et de la transformation numérique dans les services bancaires.

" Nous avons la prodigieuse accélération digitale et les FinTechs sont devenues incontournables dans la sphère bancaire ", déclare Omar Ben Yedder, éditeur du magazine African Banker et président du Comité des Trophées.

Au total, 64 nominés ont été sélectionnés parmi les banques, les institutions financières et les fournisseurs de technologie les plus performantes en Afrique. " Nous avons reçu un nombre record de nominations pour les Trophées de cette année. Mes catégories préférées sont celles des transactions de l'année. Elles montrent qu'il existe des actions concrètes pour s'attaquer aux problèmes de développement les plus urgents du continent, notamment l'énergie et les infrastructures ", déclare Omar Ben Yedder.