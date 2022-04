Afrique: Oboy à Madagascar - Un rappeur malgache qui a fait guichet fermé au Zénith

Les organisateurs et les partenaires de ce show très attendu du 21 mai.

Oboy, un rappeur malgache vivant en France fera un crochet à Madagascar dans la tournée de promotion de son album No Crari. Il rencontrera le public malgache à Antsahamanitra le samedi 21 mai prochain en fin d'après-midi. Si l'artiste est peu connu des adultes, il est adulé par les jeunes et les adolescents. L'artiste, accompagné de Rakoto 3000, son DJ qui est Malgache lui aussi, peut se targuer d'être parmi les rares Malgaches à avoir fait un guichet fermé au Zénith de Paris, lors d'un concert très récent, le 22 avril dernier. C'est sur les conseils d'Erick Manana, que la Kintana Production a initié ce projet qui est un grand retour aux sources pour le rappeur. Oboy, en tournée à l'île de La Réunion vers la mi-mai, a en effet tenu à donner un concert sur sa terre natale.

Oboy de son vrai nom Mihaja Ramiarinarivo est né le 6 janvier 1997 à Madagascar. Il part s'installer en banlieue parisienne à l'âge de 6 ans. Passionné de foot et de musique, son rêve était de devenir footballeur professionnel, lui valant le surnom de Barea du rap. Il commence la musique en 2015, alors qu'il avait tout juste 18 ans mais c'est en 2017 qu'il rencontre son premier succès avant d'exploser en 2019 avec son tube " Je m'en tape ", en featuring avec Aya Nakamura, et pour lequel il a reçu un single d'or 6 mois tout juste après sa sortie. Avec ses deux albums " Oméga " et " No Crari " et un EP intitulé " Mafana ", Oboy collectionne les lauriers avec 3 disques d'or et 2 disques de diamant.

En ce qui concerne son séjour à Antananarivo, l'artiste est prévu arriver sur le sol malgache vers 17h le 20 mai prochain, d'un vol en provenance de la Réunion. Le concert le lendemain sera assuré en première partie par le DJ Weeman qui promet un show plein de surprises. Oboy montera sur scène vers 17h30. Les billets seront disponibles à partir du 1er mai avec un prix de lancement de 10 000 MGA jusqu'au 8 mai pour les billets grand public. Les billets premiums à 50 000 MGA et VIP à 200 000 MGA donneront un accès à l'after-show au Kudeta.

Oboy n'empochera pas son cachet qui est d'ailleurs symbolique pour ce concert tananarivien, puisqu'il le reversera entièrement à une œuvre sociale organisée en collaboration avec l'association Madagascar Will Rise et l'application de transfert d'argent Tap Tap Send. Sur chaque versement associé au code "Oboy Mada", 10 euros seront également reversés à cette action sociale qui consistera à faire des dons alimentaires pour des enfants nécessiteux d'Antananarivo. Si la collecte est assez consistante, des adductions d'eau et la réhabilitation d'écoles seront envisagées.

