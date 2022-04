Madagascar: Général Richard Rakotonirina - Certificat de pilote d'hélicoptère pour le MDN

" Tafika anabakabaka, elatra aron'ny vahoaka " (Armée de l'air aile protectrice du peuple). Placée sous ce slogan, la célébration du 61e anniversaire de l'Armée de l'air a été effectuée à la base aérienne 213 à Arivonimamo, hier. Pour rappel, l'Escadron de l'Armée de l'air malgache a vu le jour le 27 avril 1961 sous le commandement du capitaine Rakotonirina.

En effet, cette célébration est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de l'Armée malgache compte tenu de la longue période durant laquelle cette entité des forces de défense et de sécurité a connu beaucoup d'évolution pour parvenir à son statut actuel, après la mise en œuvre des restructurations opérées au niveau de l'Armée depuis l'année 2019.

C'est aussi la période durant laquelle l'Armée de l'air a commencé à avoir un État-major propre à elle et durant laquelle le président de la République a redoré son blason à travers le renouvellement de ses équipements aussi bien en ressources humaines que matériels. Une détermination qui n'a pas tardé à porter ses fruits. La cérémonie d'hier a constitué une occasion pour l'Armée de l'air de présenter ses nouvelles acquisitions ainsi que les compétences de ses éléments.

Décorations. Placée sous le haut patronage du Premier ministre Christian Ntsay et du ministre de la Défense nationale Richard Rakotonirina, la cérémonie militaire a vu la présence des autorités civiles et militaires dont le ministre de la Sécurité publique Fanomezantsoa Randrianarison et le secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie, Serge Gellé.

Ce fut l'occasion pour le ministère de la Défense nationale de remercier les personnes qui ont œuvré pour la promotion de l'Armée malgache ainsi que celles qui ont accompli des actes de dévouement au service de ce pays. Le premier qui en a bénéficié était le Premier ministre Christian, lequel a beaucoup œuvré dans la restructuration de l'Armée et soutenu celle-ci dans diverses missions menées sur les terrains.

Le MDN lui a décerné la médaille de la Défense nationale et la médaille d'honneur militaire échelon Or. Le second était le nommé Sakira Eugène, celui qui a activement participé à l'opération de secours lors du crash d'hélicoptère de l'Armée à Mahambo en décembre 2021. Il a reçu la médaille d'honneur militaire échelon Or. 35 autres personnes qui ont accompli des œuvres courageuses dont la participation à la lutte contre la Covid aux sauvetages des sinistrés suite aux catastrophes naturelles ayant frappé le pays les deux dernières années ont été récompensées.

357 heures de vol. Mais ce qui a principalement caractérisé la célébration de ce 61ème anniversaire de l'Armée de l'air était la remise du certificat de pilote d'hélicoptère et d'aviation militaire au ministre de la Défense nationale, le général Richard Rakotonirina. Ce dernier qui a beaucoup travaillé pour la redynamisation de l'Armée de l'air malgache afin de concrétiser le velirano n°1 du Président Andry Rajoelina.

Pour prouver son attachement à sa carrière en tant que leader, il a suivi la formation de pilotage d'hélicoptère à l'escadron d'hélicoptères auprès de la Base aérienne 213. Ayant effectué 357 heures de vol, il a reçu, hier, son certificat de pilote d'hélicoptère et d'aviation civile. Une qualification qu'il a démontrée par le pilotage d'un hélicoptère de l'Armée à l'aéroport militaire d'Arivonimamo avant sa montée sur le tapis rouge dédié à la cérémonie traditionnelle pour un pareil événement.