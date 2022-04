Ile Maurice: Technologie - Écroignard lance son appli

Une grande première pour Écroignard. Le paisible village de l'Est a lancé son appli mobile 'NouEcroignard'. Les créateurs de cette application espèrent non seulement fédérer les habitants de la région mais aussi leur donner une plateforme où ils pourront faire part de leurs doléances.

Pour Mayoor Sobron, conseiller du district de Flacq et une des personnes à l'origine de ce projet, le but est de rester en contact avec tous les habitants. Tout mettre en place n'a pas été facile, surtout avec le confinement. "Nous avons commencé fin 2020, et cela nous a pris un an et demi pour lancer cette application." C'est en compagnie d'une quinzaine de personnes, notamment des conseillers, des volontaires et deux jeunes doués en informatique que ce projet a pu voir le jour. "Cette application mobile a été créée in house depuis la conception. Nous ne nous sommes pas servis des fonds du village ni de ceux du conseil de district. Nous l'avons fait à nos frais."

Notre interlocuteur avance que cette plateforme est devenue une nécessité, surtout pour les nouveaux habitants. "Avant, le village comptait au moins 1 500 à 2 000 personnes. Mais avec la création de trois nouveaux morcellements, nous sommes arrivés à la conclusion que les habitants ne savaient pas vers qui se tourner en cas de pépin dans la région. Que ce soit un problème d'ordre électrique ou même au sujet du ramassage d'ordures. Maintenant, ils sauront vers qui se tourner."

Cette application permettra aussi de savoir ce qui se passe dans le village, les différents évènements y figureront. "Toutes les doléances reçues seront dirigées vers les départements concernés. On sera un pont entre les habitants et les autorités."

Mayoor Sobron espère que d'ici deux, voire trois ans, d'autres régions auront également leurs applications. "Ce sera une fierté d'avoir démarré en premier cette aventure."

Le responsable de cette application Chandradev Bundhoo et trois autres administrateurs auront du pain sur la planche, c'est le moins que l'on puisse dire. L'application est disponible unique- ment sur Playstore.