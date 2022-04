Madagascar: Serge Zafimahova - " Madagascar, le défi de l'avenir "

Un nouvel ouvrage pour mieux comprendre Madagascar.

C'est un pas de plus pour la connaissance et la compréhension de la société malgache. En sa qualité d'acteur et d'observateur, Serge Zafimahova livre son analyse à travers son nouvel ouvrage.

Volumineux (413 pages), l'ouvrage de Serge Zafimahova intitulé " Madagascar, le défi de l'avenir : de la trappe à pauvreté au cercle vertueux du progrès ", vient de paraître cette semaine chez les éditions Ambozontany, Analamahitsy. Préfacé par Monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona, Archevêque d'Antananarivo Ekar, cet ouvrage constitue la troisième publication de Serge Zafimahova après " Jeu de fanorona autour de la privation ", sorti en 1998 et " Madagascar dans le tourbillon des relations internationales ", sorti en 1999.

L'auteur fait un audit sans complaisance du non développement de Madagascar et propose des pistes de réflexions à travers les douze chapitres qui composent l'ouvrage. Une bibliographie très riche et des sources inédites confèrent à ce dernier une place de référence dans la liste des ouvrages sur la Grande île qui restent encore très insuffisants.

Multidisciplinarité. Sans revendiquer son appartenance à une école, le psychologue de formation adopte une approche multidisciplinaire et partage sa perception des handicaps de Madagascar et du changement de paradigme nécessaire pour assurer le progrès et le développement. Il aborde ainsi des aspects différents comme la politique, l'économie, la sociologie, les ressources naturelles, la géopolitique, la géostratégie avec une méthode particulière.

En sa qualité d'acteur et surtout fin observateur de la vie nationale malgache, il apporte son analyse de la société malgache. Pour mettre Madagascar sur les rails de la croissance partagée et du développement, l'auteur plaide pour un changement en profondeur engageant la responsabilité de chaque citoyen qui doit passer par le processus de Réconciliation nationale et de Refondation de la Nation et de la République. La décentralisation est son cheval de bataille pour assurer le progrès et le développement. Le livre est une vraie mine d'informations.