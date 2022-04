Ile Maurice: Champ-de-Mars - Piste fermée, lieu sans âme

Plusieurs mois depuis que l'hippodrome ne vit plus. Il y a eu le Covid-19, les courses à huis clos et cette année, plus rien. Le différend entre la Mauritius Turf Club Sports & Leisure (MTCSL) et l'État a atteint un point de non-retour et est la cause de la morosité palpable dans l'air hier matin... La piste a été fermée par la municipalité de Port-Louis suivant sa décision de reprendre le Champ-deMars. Ainsi les employés de la MTCSL n'ont pas pu sortir les chevaux pour la balade quotidienne, comme chaque matin. Les bêtes n'ont eu droit qu'à un tour à l'arrière des loges, dans la ruelle.

Même sans courses, les employés étaient souvent affairés sur la piste pour l'entretien. Mais hier, ce n'était pas le cas. Plusieurs ont rebroussé chemin en fin de matinée, après avoir été notifiés qu'ils ne percevront pas de salaire pour ce mois d'avril (voir plus loin). Les étals des bookmakers, comme plusieurs mois, eux, restent fermés. "Lontan dan zedi, bel mouvman ti ena, me depi covid li koumsa. Pena dimounn mem la", explique un vieil homme abrité sous son parasol. Depuis le Covid, pour éviter les rassemblements, les bookmakers ont dû mettre la clé sous le paillasson et pour pouvoir miser, les "zougader" devaient se tourner vers les plateformes en ligne.

Les autres zones du Champde-Mars étaient tout aussi dénuées de vie hier. Le jardin d'enfant ne résonnait pas de cris et de rires, personne à proximité du Tombeau Malartic. Quelques rares moniteurs d'auto-école sont les seuls à casser la monotonie. "Sa ousi enn ler, zot fini" soupire le vieux monsieur. Cependant, à l'entrée, le panneau "Nou pays...Nou lécourse...Nou fierté. 1812 à 2012" trône toujours. Assiste-t-on à la fin d'une époque ? Une partie de l'histoire qui s'achève ?