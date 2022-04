Madagascar: Natation - La petite Christina devenue grande !

Gaston Finoana Christina incarne le futur de la natation à Madagascar.

Si John Rakotomavo a crevé l'écran en pulvérisant un vieux record de 17 ans du 1 500 m NL, on ne peut passer sous silence la progression de Gaston Finoana Christina.

C'est la révélation des Championnats de Madagascar à Mahajanga d'avant-Covid qui fait son entrée dans la cour des grands. Elle est aujourd'hui à la 8e place du classement chez les dames mais on ne connaît pas encore ses limites tant elle est à l'aise notamment dans les trois spécialités allant du dos au papillon et en nage libre. Le tout avec un style qui n'est pas sans rappeler l'aisance des grandes championnes mondiales.

Christina, qui fait partie du club du SJA Lomano et qui s'entraîne avec un rythme quasi démentiel chez Saint-Gabriel, à Mahajanga, ne cesse de progresser dans ces trois styles. Et logiquement, les médailles d'or s'enfilent comme c'était le cas à Toamasina, la semaine dernière. Chez les minimes, Gaston Finoana Christina rafle l'or du 100 m et 50 m papillon, 50 m dos, 100 m et 50 nage libre. Mais là où elle a fait une très bonne impression c'est lorsqu'elle a fini à la troisième place du 100 m dos et du 200 m dos faisant d'elle un digne successeur d'une certaine Bako Ratsifandrihamanana dans cette spécialité.

D'ici aux Jeux des Îles et avec un encadrement adéquat et surtout un suivi médical et une saine alimentation, cette Christina-là fera encore parler d'elle pour devenir un pilier de la natation malgache au même titre que Tendry Idealy. On parie ?