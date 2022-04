Afrique: Madagascar - Japon - Une semaine économique avec l'AEMAJA

Lancement hier au Novotel de la Semaine économique de l'AEMAJA.

Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de la coopération amicale entre Madagascar et le Japon (AEMAJA), l'Association Economique Madagascar Japon organise une semaine économique.

Cinq ans après sa création, l'AEMAJA affiche de plus en plus de dynamisme. Avec ses 55 membres constitués d'entreprises et d'experts de différents domaines, l'association est devenue un élément important de la promotion des relations économiques entre les deux pays.

Force de proposition

" Notre principal objectif est de faciliter l'environnement des affaires entre Madagascar et le Japon " a expliqué Andonirina Ratodisoa, président de l'AEMAJA, lors de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation économique qui a débuté hier au Novotel. L'AEMAJA s'attelle notamment à la création d'une force de proposition et contribue à l'analyse et l'amélioration du climat des affaires entre les deux pays. À l'actif de l'association figure, entre autres, l'organisation de différents évènements et rencontres entre opérateurs économiques des deux nationalités.

Des rencontres qui ont débouché, notamment, sur la création de partenariats dans différents secteurs porteurs comme les huiles essentielles, les épices, ainsi que les produits halieutiques. Le Japon apprécie particulièrement la baie rose de Madagascar, avec une demande estimée à 300 tonnes par an. Le girofle, la vanille et le cacao sont également des produits qui intéressent les opérateurs économiques japonais, prêts à investir à Madagascar.

Six points

Les investisseurs japonais souhaitent cependant un environnement des affaires plus attractif. Sur ce point d'ailleurs, l'ambassadeur du Japon Higuchi Yoshihiro a rappelé les six points clés pour améliorer le climat des affaires à Madagascar pour attirer plus de business et d'investissements. En l'occurrence, la participation active dans les accords internationaux d'investissements, l'intégration dans la Zone de Libre Échange Continental Africain (ZLECAF), la stabilité et la transparence du cadre juridique et institutionnel, la mise en place d'un système médical fiable dans le contexte du business international, la mise en place d'un mécanisme facilitateur pour les investisseurs potentiels et enfin le transport aérien. Higuchi Yoshihiro se félicite notamment de la reprise effective des transports aériens qu'il considère comme un élément essentiel d'un retour effectif au processus de relance économique.

Conférences

Pour en revenir à la semaine économique de l'AEMAJA, une série de conférences thématiques sont au programme à Antananarivo et à Toamasina. L'agriculture durable, le changement climatique, l'économie bleue, les infrastructures portuaires, le développement du commerce sont entre autres les secteurs qui seront débattus. Ce matin, une conférence sur les enjeux économiques face au changement climatique, l'agriculture durable et le développement du commerce et des investissements se tiendra à l'hôtel Sunny Garden Ankorondrano. Dans l'après-midi, le Radisson Blu accueillera une autre conférence-débat sur l'économie bleue et le port de Toamasina. D'autres événements sont également prévus à Toamasina où les plus grands ports de Madagascar bénéficieront d'une aide conséquente du Japon.