Madagascar: Cinquantième anniversaire de l'ONG Les Orchidées Blanches - Début des célébrations le 30 avril prochain

Conférence de presse et sensibilisation sur le handicap mental à Androhibe, hier.

Les festivités vont se clôturer le 20 décembre de cette année lors de la Journée internationale de la solidarité humaine.

Une évolution constante. C'est ce qui caractérise les cinquante années d'existence de l'ONG Les Orchidées Blanches selon les explications de Noah Razanajatovo, directeur auprès du centre médico-éducatif "Les orchidées Blanches" Androhibe. Propos tenus lors d'une conférence de presse organisée hier.

Cinquante ans durant lesquels l'on a observé une hausse considérable des demandes de services adressées auprès du centre, nous a confié le responsable. " Cette situation et les nombreux appuis et donations venant des bienfaiteurs nous ont permis d'étendre les infrastructures d'accueil. Nous avons huit salles actuellement et c'est une avancée majeure compte tenu des besoins actuels ", explique Noa Razanajatovo.

Avec ces nouvelles infrastructures, la capacité d'accueil du centre médico-éducatif "Les orchidées Blanches" Androhibe qui était de 23 à ses débuts, est passée à 120 actuellement. Partie intégrante des prises en charge et de la qualité de service, l'effectif des membres du personnel s'est également étoffé. " 45 personnes font aujourd'hui tourner le centre médico-éducatif. Cette hausse s'est également accompagnée d'initiatives de renforcement des capacités des éducateurs ainsi que des programmes de prises en charge ", a tenu à préciser le directeur du centre d'Androhibe.

Au menu. Diverses activités vont marquer la célébration de ce cinquantième anniversaire de l'ONG Les Orchidées Blanches. L'ouverture officielle des festivités est programmée pour le 30 de ce mois avec une messe à célébrer au temple FJKM Ambatonakanga. La traditionnelle opération brioche et chocolats sera organisée de concert avec le Lions Club les 23-24 et 25 mai prochains.

Trois jours durant lesquels l'ONG compte sur les inconditionnels abonnés de cette opération pour se donner rendez-vous et l'appuyer encore une fois dans ses activités. Fidèle à son essence même qui veut abattre les barrières entre les enfants handicapés et ceux qui ne le sont pas, le centre met dans son calendrier des festivités pour la journée annuelle "Vivre Ensemble". L'édition de cette année, qui aura lieu le 9 juin, sera particulière dans la mesure où elle sera organisée avec 25 écoles formelles et centres qui prennent en charge des personnes en situation de handicap mental. D'autres activités seront au menu, telles qu'une exposition retraçant les péripéties du centre au parvis Analakely ou encore une cérémonie de décoration des partenaires.