Togo: Yawa Tsègan exhorte à offrir ce beau cadeau aux FAT

Face à la situation d'insécurité grandissante dans la sous-région, la présidente de l'Assemblée Nationale Yawa Tsègan envoie un message fort aux forces armées togolaises (FAT) qui se sont donné cette noble mission de tout donner, même leurs vies, pour la cause de la nation togolaise.

" La particularité de notre pays, c'est aussi l'esprit de solidarité qui l'anime. Sa participation active à la recherche de solutions aux crises sécuritaires qui se déroulent notre sous-région en est une parfaite illustration. Je voudrais exprimer mes encouragements à toutes ces vaillantes femmes et à tous ces valeureux hommes engagés avec détermination et patriotisme à la défense de l'intégrité du territoire national et à la pacification de notre sous-région ", déclare Mme Tsègan.

Que l'on soit une autorité dans le pays ou non, ce sacrifice que font ces hommes et femmes au front soit dans notre pays ou en mission ailleurs, profite à tous. Il leur faut donc une reconnaissance à sa juste valeur. Ce serait, comme on peut l'admettre, le plus beau cadeau à offrir à ces frères et sœurs compatriotes. Seulement en des milliers, ils assurent la sécurité des millions de personnes. Ces hommes et femmes qui ont refusé de dormir pour les populations elles-autres puissent dormir en toute quiétude et vaquer librement à leurs activités " J'exhorte l'ensemble de nos concitoyens à faire davantage corps avec les intrépides gardiens de notre République qui, au péril de leurs vies, mettent tout en œuvre pour préserver nos acquis les plus chers : la paix, la sécurité et la stabilité ", lancé à la population togolaise.

Au-delà de toute considération partisane ou politique, la présidente demande aux Togolais d'être avant tout fiers de leur pays. Peu importe les ressentiments que l'on pourrait avoir ou les insatisfactions que l'on pourrait ressentir vis-à-vis des gouvernants, elle rappelle que le Togo reste UN et INDIVISIBLE. " Le Togo avance, le Togo se modernise, le Togo renforce sa place dans le concert des nations. A cet effet, le Togo, notre construction collective, a besoin de nous tous pour la réalisation intégrale de cette vision. Je pense que le défi, le nôtre et sans doute celui de notre génération, est de s'y consacrer résolument. Nous en avons la capacité et par la grâce du Très Haut, nous le ferons ", indique Mme Tsègan.Un appel qui confirme les dires de la tradition africaine dont le Feu Président Gnassingbé Eyadema en a joué un rôle important avant de s'en aller. La Présidente de l'Assemblée Nationale se réfère donc à une de ses phrases fétiches, selon laquelle " là où le cœur est, les pieds n'hésitent pas à y aller ".