Afrique: Lutte contre la déforestation - Yodé et Siro mettent leurs voix au service de l'écologie

Les artistes-chanteurs Yodé et Siro ont signé, le 26 avril, une convention avec la Société de développement des forêts (Sodefor), afin d'apporter leur contribution dans la lutte contre la déforestation.

Un péril guette l'humanité et il ne se conjugue pas au futur. Il est présent et visible à travers les nombreuses catastrophes naturelles liées à la déforestation qui secouent régulièrement le monde. Plusieurs experts sur les questions de l'environnement ont déjà sonné le tocsin sur l'imminence du danger et l'urgence d'agir pour le contrer. C'est dans ce sens que s'inscrit la signature de convention qui a eu lieu le 26 avril entre la Fondation Yodé et Siro et la Société de développement des forêts (Sodefor), qui s'est tenue dans les locaux de cette institution située dans la commune de Cocody.

" La forêt, c'est la vie. Et l'héritage que la Côte d'Ivoire a de plus précieux, c'est sa forêt. Nous avons signé cette convention dans le but de sensibiliser les Ivoiriens à tous les niveaux à l'importance du reboisement ", ont déclaré les deux chanteurs zouglou qui coprésident la Fondation qui porte leurs noms. En retour, le Colonel Mamadou Sangaré, directeur général de la Sodefor, a souligné l'importance pour tous de s'engager dans la lutte contre la déforestation. " La déforestation est à la base de nombreux facteurs liés au changement climatique et qui à terme si ce n'est pas maîtrisé pourra impacter notre développement à travers la réduction de la production agricole, la dégradation de nos conditions de vie " a-t-il insisté.

Cette cérémonie, qui a enregistré la présence des membres du Conseil d'administration de la Sodefor avec leur tête le Pca Gnizako Antoine Bouabré ainsi que de nombreux acteurs culturels, dont le directeur général adjoint du Burida ainsi que Akpatou Kouamé Koffi Serges, a permis de mettre l'accent sur l'importance pour tous d'œuvrer à la préservation de la forêt. Car la déforestation contribue fortement à l'érosion de la biodiversité, au réchauffement climatique et à la fragilisation des populations locales qui dépendent des écosystèmes forestiers pour subvenir à leurs besoins.

À travers cette signature de convention avec la Sodefor, les artistes Yodé et Siro s'engagent à sillonner toute la Côte d'Ivoire pour sensibiliser l'ensemble de la population à la nécessité de sauvegarder le patrimoine forestier du pays afin de pouvoir le léguer aux générations futures.