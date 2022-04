Cote d'Ivoire: Nuit du destin à Dimbokro - Adama Coulibaly et la communauté musulmane prient pour la Côte d'Ivoire

Dimbokro a accueilli, la nuit de mercredi à jeudi, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, venu prendre part à la Nuit du destin, célébrée chaque année durant le Ramadan pour rappeler la nuit de la toute première révélation du Coran par Dieu. Le ministre de l'Économie et des finances s'est rendu dans plusieurs mosquées dont celles des quartiers Dioulakro et Sokouradjan pour prier aux côtés de la communauté musulmane de cette ville. Le ministre Adama Coulibaly et les musulmans de Dimbokro ont également prié pour le Président de la République, Alassane Ouattara, la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire.

" C'est une nuit très spéciale pour la communauté musulmane. C'est une nuit, comme on le dit, qui vaut mille mois d'adoration. Cela veut dire que toutes les invocations, toutes les prières qui sont faites cette nuit sont démultipliées. Donc, nous avons visité quelques mosquées et nous constatons que les dignitaires religieux et les imams sont en train de faire des prêches en lien avec les dispositions pertinentes du Coran. Les versets les plus importants du Coran sont rappelés à l'attention de la communauté musulmane pour essayer d'infléchir les comportements des uns et des autres, allant dans le bon sens pour faire de chacun un meilleur musulman ", a expliqué le ministre Adama Coulibaly à l'étape de la mosquée de Sokouradjan.

Poursuivant, il a indiqué que l'occasion a été saisie pour demander à Dieu de veiller sur le Président de la République, Alassane Ouattara, et de préserver la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Il a en outre souhaité que les prières dites à la faveur de cette commémoration soient exhaussées. " Dieu fasse que cette nuit bénéficie à tous les musulmans qui sont en droit d'attendre des choses intéressantes ", a ajouté le ministre de l'Économie et des Finances. Avant de se rendre dans ces mosquées, la ministre a sacrifié à la tradition de la rupture collective du jeûne, à sa résidence, en présence du préfet de région, préfet du département de Dimbokro, Coulibaly "On le fait habituellement. C'est un rituel. On le fait chaque année.

J'ai donc voulu que les frères, les amis et la famille puissent se retrouver pour partager un repas. Comme je l'ai dit, on l'a déjà fait dans le passé. On le fait encore cette année pour se retrouver, pour prier ensemble, pour invoquer le Seigneur, pour faire des prières. Ce qu'on souhaite, c'est que nos prières soient agrées par Allah ", a-t-il fait savoir.Pour sa part, après avoir salué tous ceux qui ont répondu à l'invitation du ministre de l'Economie et des Finances et indiqué combien de fois il a apprécié ce geste amical, le préfet de région Coulibaly Yahaya a remercié l'hôte au nom des convives. " Nous voulons dire à M. le ministre que nous apprécions à sa juste valeur cette invitation ", a-t-il insisté. Il faut préciser que cette rupture collective a été ponctuée par des prières dirigées par l'imam de la mosquée du quartier Belleville, Ibrahim Ouédraogo.