Afrique: Coopération - Tiémoko Meyliet Koné échange avec Mohamed Bazoum

Le vice-Président était, mercredi, à Niamey au Niger, où il a été reçu par le Président de ce pays.

Visites aux allures d'aurevoir. Après le Sénégal, le Togo et le Bénin, le vice-Président Tiémoko Meyliet Koné était, mercredi, à Niamey. Dans la capitale du Niger, il a échangé avec le Président de la République nigérienne, Mohamed Bazoum. "Il a également échangé, ce mercredi 27 avril, à Niamey, avec le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Ce dernier a salué le choix de M. Tiémoko Meyliet Koné au poste de vice-Président de la République de Côte d'Ivoire, et lui a exprimé toute sa satisfaction pour sa compétence et son engagement à la tête de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest", lit-on sur la page Facebook de la Présidence de la République de Côte d'Ivoire.

Au cours de cette visite, le vice-Président Tiémoko Meyliet Koné, en reconnaissance de toutes ses actions en faveur des économies des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a été fait, par le Chef de l'État nigérien, Commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. C'est le 19 avril que le Chef de l'État Alassane Ouattara a proposé au Parlement réuni en congrès à Yamoussoukro, Tiémoko Meyliet Koné en qualité de vice-Président. Les députés et sénateurs par des salves d'applaudissements ont approuvé le choix du Président Ouattara.

Tiémoko Meyliet Koné était gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest (Bceao) depuis le 30 mai 2011. Son mandat avait été renouvelé par les Chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). En désignant Tiémoko Meyliet Koné, le Président Ouattara a fait le choix d'une personne qui a fait preuve de ses qualités personnelles et professionnelles à toutes les hautes fonctions qu'elle a occupées dans l'administration publique, dans le gouvernement et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité ayant une grande expérience gouvernementale pour avoir occupé les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre de 2007 à 2010 avec rang de