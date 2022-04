Algérie: Appuyer toutes les initiatives pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes à besoins spécifiques

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a réaffirmé jeudi à Alger, l'appui par son secteur à toutes les initiatives visant à insérer la catégorie des personnes à besoins spécifiques dans les différents domaines de la vie sociale et économique.

Lors de sa participation à une cérémonie de solidarité avec les personnes à besoins spécifiques et de prise en charge de la retraite complémentaire des retraités des sociétés des travaux du groupe Sonelgaz, la ministre a souligné l'appui de son secteur à "toutes les initiatives visant à insérer la catégorie des personnes à besoins spécifiques dans les différents domaines de la vie sociale et économique", ce qui, a-t-elle dit, "reflète la stratégie de l'Etat de concrétiser cette harmonie entre notre législation nationale et nos engagements internationaux".

Lors de cette cérémonie qui a été rehaussée par la présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, la ministre estime que l'insertion de personnes à besoins spécifiques au Groupe Sonelgaz "témoigne de ce que cette frange peut concrétiser dans le domaine économique et dans les différents domaines de l'Emploi".