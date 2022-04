Congo-Brazzaville: Secteur privé

La décision récemment prise par les autorités congolaises d'allouer 4,5 milliards FCFA pour renforcer, à travers le Projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité, l'assistance technique et les mécanismes de soutien des entreprises locales, dans le contexte de la pandémie covid-19, est à saluer. Elle témoigne de la volonté des pouvoirs publics d'aider au développement du secteur privé qui est un vivier d'emplois.

L'accompagnement du secteur privé devrait contribuer à aider le pays à sortir du tout-pétrole, accroître la croissance et lutter contre le chômage. Plus qu'un impératif, il offre une opportunité aux micros, petites et moyennes entreprises locales, fortement impactées par la crise sanitaire engendrée par la pandémie de coronavirus, de relancer leurs activités et développer des chaînes de valeur dans les filières clés définies dans le Plan national de développement 2022-2026.

Pérenniser le financement du secteur privé permettra aussi de développer des initiatives locales, encourager l'entrepreneuriat des jeunes et promouvoir des partenariats dans les secteurs clés sur lesquels le gouvernement a fondé sa stratégie de diversification de l'économie. Ce qui requiert cependant non seulement des conditions cadres de l'entrepreneuriat favorables, mais aussi, de façon générale, un climat des affaires propice et attractif à la création et au démarrage des entreprises. Des problématiques auxquelles les pouvoirs publics doivent s'atteler.

Au Congo, fort des expériences du passé, tout un chacun sait que soutenir les entreprises locales avec des fonds propres de l'Etat demande une rigueur afin de garantir un retour sur investissement et éviter des pertes de fonds. Dans ce contexte, il est opportun d'intégrer dans un mécanisme de financement digne de ce nom des services d'appui, de conseils, de suivi et d'évaluation dans l'objectif de favoriser une meilleure gestion de ces allocations par leurs bénéficiaires depuis la phase de conception jusqu'à la réalisation des activités.