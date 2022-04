Cameroun: Des solutions endogènes pour lutter contre le Choléra

Le COVID 19 a tellement colonisé le monde au point d'en devenir la principale vedette pourtant bien avant son apparition plusieurs virus s'étaient manifestés mais sans toute fois créer une telle euphorie chez les populations.

Aujourd'hui, on en est arrivé à oublier que le virus Corona n'est pas le seul virus pouvant faire mal et très mal. Le choléra refait son apparition de temps en temps dans plusieurs localités du Cameroun et fait très mal. Pour lutter contre cette maladie, le Dr Marlyse Peyou, Biochimiste de formation nous fait grâce du résultat des expériences et recherches sur la question. On sait qu'elle est celle qui a mis sur pied le Gulbetara, une solution, un produit qui s'est montré efficace dans la riposte face au COVID 19.

La forêt, principale source de ravitaillement et dernier rempart

Lorsqu'on ne sait plus où trouver refuge, il ne faut pas oublier que nos forêts regorgent de nombreuses richesses antibiotiquement parlant. C'est bien ce que le Dr Marlyse Peyou essaye d'expliquer. Pour elle, au lieu d'exclure certains moyens, il vaut mieux allier le tout pour pouvoir venir à bout efficacement de certaines maladies comme dans le cas de l'épidémie de choléra. Interrogée sur la question, elle déclare : " Une lutte intégrée est plus efficace qu'une lutte qui exclut certains moyens qui peuvent nous permettre de vaincre l'épidémie plus rapidement".

Pour elle, il ne faudrait pas pas exclure la forêt car celle-ci est dotée d'une richesse incroyable. Ce qui se trouve dans nos forêts peut s'avérer plus efficace que tout autre moyen. "Dans nos forêts, nous avons vu qu'il y'a pleines de plantes qui ont aussi des antibiotiques naturels contre lesquelles il est plus difficile pour les bactéries de développer des résistances. Alors il est très important qu'on apprenne à utiliser nos ressources et c'est ce que nous essayons de faire..." explique le Dr Marlyse Peyou qui avec l'appui d'autres biochimistes, a pu faire le constat. En effet, ceux-ci ont fait des formules pour lutter contre le vibriocholerique grâce à certaines plantes ayant des propriétés antibiotiques.

Le Dr Marlyse Peyou fait aussi comprendre que grâce aux multiples recherches, elle et ses collègues ont découvert que certains épices de cuisine présentaient des propriétés importantes qui leur permettent de venir à bout du vibriocholerique qui cause le choléra. Ainsi donc pour elle, il faudrait allier la science moderne et la médecine africaine pour un meilleur résultat et réduire les décès qui peuvent être évités. Même si le ministère de la santé fait tout pour lutter contre la maladie, le Dr Peyou souligne il faudrait à côté de cela sensibiliser sur les autres alternatives qui permettaient de réduire tous les décès liés au Choléra. On devrait aussi se tourner vers la médecine traditionnelle...

Ce qu'il faut savoir sur le Dr Marlyse Peyou

Dr Peyou Ndi née Mbezele Atangana Marlyse Paule a obtenu un Doctorat, Ph.D., en biochimie et biophysique en 1999 dans le département de biochimie et biophysique de Washington State University (WSU) aux USA, devenu School of Molecular Biosciences. Elle s'y est, entre autres, spécialisée dans le métabolisme des lipides, et y a occupé les postes d'Enseignant Assistant et de Chercheur.

Dr Marlyse Peyou est la première personne au monde à avoir identifié et cloné un gène qui introduit une insaturation au niveau de la position 12 des acides gras dans le règne animal. Aujourd'hui, elle dirige le " Reece International Research Consortium ", qui est un consortium de recherche et est enseignante à la Faculté de Médecine et Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé I. Elle n'hésite donc pas à mettre ses connaissances aux services de tous.