Gabon: UNESCO - Eric Voli Bi reçu par Dr Guy Patrick Obiang Ndong

Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, assisté de son Ministre Délégué, Madame Justine Libimbi épouse Mihindou a reçu en audience le jeudi 28 avril 2022, le Chef bureau, Représentant de l'Unesco au Gabon, Monsieur Eric Voli Bi.

Après les civilités d'usage, les membres du Gouvernement ont échangé avec le Chef Bureau des questions relatives aux relations bilatérales entre le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales et l'Unesco notamment les activités d'information, éducation et communication (IEC) sur les infections sexuellement transmissibles (IST), le Vih- Sida et la santé sexuelle et reproductive des adolescents, du déroulement du forum en ligne des Ministres en charge du développement social des pays d'Afrique centrale et sur le projet de lutte contre la précarité menstruelle chez les jeunes filles.

S'agissant du projet sur les activités d'IEC sur les IST, le Vih-Sida et la santé reproductrice chez les adolescents, le Représentant de l'Unesco a édifié le Ministre sur les activités de ce projet découlant du programme de renforcement des capacités pour l'employabilité des jeunes et l'amélioration de la protection sociale qui intégrera un double volet pédagogique et communication avec un accent sur la sensibilisation en milieu scolaire.

Concernant le forum en ligne des Ministres de l'Afrique centrale en charge du développement social tenu en septembre 2020 et dont la présidence était assurée par le Gabon, le Représentant a informé le Ministre qu'une déclaration de l'ensemble des parties prenantes avait été arrêtée et donnant lieu à des recommandations assisté d'un plan d'action.

Enfin, le représentant de l'Unesco a fait l'économie du dossier relative à la précarité menstruelle aux membres du Gouvernement. Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales s'est dit heureux de cet échange et a relevé la cohérence de ce projet avec le programme gouvernemental Gabon Egalité notamment dans sa mesure liée à la lutte contre la précarité, le lancement de la sensibilisation en milieu scolaire s'est fait le vendredi 22 avril au Complexe Paul Indjendjet Gondjout.

Dans ce sens, il a souligné la nécessité d'harmoniser l'ensemble des activités y relatives. Pour lui, le projet de l'Unesco doit contribuer à renforcer le programme Gabon Egalité.

Au terme de la rencontre, le Ministre a remercié l'Unesco pour sa collaboration franche et agissante avec des projets qui visent la protection des jeunes gabonaises et gabonais à travers le pays et s'est dit disponible et disposé à travailler en synergie avec cet organisme pour matérialisation de ces différents projets.