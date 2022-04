Gabon: Il échappe belle au lynchage, la psychose gagne du terrain

Les avis de recherches diffusés fréquemment sur les réseaux sociaux créent la psychose au sein de la société gabonaise. Pris pour un kidnappeur, un jeune homme a été interpellé par quelques personnes dans l'après-midi du mercredi, simplement parce qu'il marchait avec un enfant qui montrait une forme de résistance.

Les faits se sont déroulés au quartier Pk 13 ce 27 avril 2022. Filmé et quelque peu maltraité verbalement et physiquement, un jeune homme a été accusé d'avoir enlevé un enfant qui se révèle être finalement son neveu. C'est le témoignage de la mère de l'enfant qui a permis d'innocenter le jeune et de faire la lumière sur cette affaire.

D'après les témoignages, le jeune monsieur raccompagnait simplement son neveu à la maison, mais le petit s'est mis à bouder. Ce qui a attiré l'attention des personnes. Elles ont décidé, par mesure de prudence, de le questionner et de l'afficher sur les réseaux sociaux afin de non seulement dénoncer, mais aussi prouver que les enlèvements sont bien avérés au Gabon.

La population vit désormais dans la peur et est à l'afflux du moindre fait étrange dans son entourage. Des messages circulent dans les médias et réseaux sociaux faisant état du retour des kidnappings et crimes rituels ou crimes de sang, c'est selon, dans le pays, pointant un doigt accusateur vers les pouvoirs publics qui n'ont pas essayé de rassurer les citoyens depuis le début de ces rumeurs.

On a souvenance qu'en janvier 2020, un homme avait aussi été accusé d'avoir enlevé des enfants alors qu'il était en réalité allé récupérer les siens sortis de l'école. Sans même avoir eu le temps de s'expliquer, il avait été lynché et tué par une foule en colère, lassée des rumeurs sur les enlèvements à cette époque. L'heure est certes à la vigilance et à la sensibilisation pour mettre en garde ses proches, mais tout de même, la population gabonaise ne doit pas répéter les erreurs du passé en se faisant justice elle-même.