Congo-Kinshasa: Cohabitation pacifique, concorde et cohésion nationale - L'Acaj appelle Kasaïens et Katangais à préserver le vivre-ensemble, héritage de pères de l'indépendance

L'Association Congolaise pour l'Accès à la Justice (ACAJ) est vivement préoccupée par l'apparition, depuis un temps, de germes d'atteinte à la concorde nationale entre les compatriotes du Katanga et ceux du Kasaï.

Elle salue la tenue des présentes assises interprovinciales, à Lubumbashi, appelées à réaliser un diagnostic aux fins d'une thérapie appropriée. Dans son message aux participants à cette table ronde, cette ONG de défense des droits de l'homme de Me Georges Kapiamba exhorte les katangais et Kasaïens à préserver le vivre-ensemble, héritage légué par les pères de l'indépendance.

"Dans ce cadre, l'ACAJ voudrait partager avec tous les participants ainsi que les congolais sa modeste contribution quant à la compréhension de cette malheureuse et récurrente problématique et les perspectives de sortie de la crise. L'histoire de notre pays renseigne qu'au moment de l'indépendance, le 30 juin 1960, la République Démocratique du Congo a hérité d'un vaste territoire géographique conquis et mis en place par le génie du Roi Léopold II.

C'est justement cette configuration territoriale, à quelques exceptions près, qui a été actée par les grandes puissances réunies à la Conférence Générale de Berlin de 1885 ayant consacré le morcellement de l'Afrique. Conscients du fait que le nouvel Etat était la résultante d'une fusion et/ou addition des territoires jadis épars, les pères de la souveraineté nationale et internationale prirent le soin d'inscrire dans les priorités du nouvel Etat la construction d'un vivre ensemble, gage d'une cohésion nationale sans laquelle tout développement ne serait qu'illusoire ", insiste l'Acaj, qui, plus loin, soutient que "ce décor nous semble tout indiqué pour donner sens aux assises en cours qui constituent justement un moment d'arrêt historique et politique important pour rappeler la responsabilité qui nous incombe tous indistinctement de ne pas piétiner l'héritage séculaire du vivre ensemble et de cohésion nationale légué par les héros de notre indépendance".

L'ACAJ estime également que pour contrer les discours de haine en République Démocratique du Congo, des acteurs politiques de divers horizons dont les membres du Gouvernement, les députés et sénateurs, des membres de la société civile, des responsables religieux, des universitaires, des journalistes, des influenceurs et leaders d'opinions doivent dégager un consensus nécessaire sur les actions à mener pour combattre la recrudescence du discours de haine et la flambée du tribalisme, deux fléaux majeurs qui sapent les fondamentaux de l'unité nationale et de la cohésion nationale en République Démocratique du Congo.

" Il nous faut rappeler l'impératif de traiter les discours de haine et le tribalisme avec vigueur, les condamner, les refuser et sensibiliser leurs auteurs à changer de comportement. La haine est un danger pour nous tous. Et c'est donc l'affaire de tous que de la combattre. Ensemble, nous pouvons maîtriser cet incendie de haine et préserver les valeurs qui nous unissent tous dans une seule et même famille humaine qu'est la RD Congo ", peut-on voir dans le message adressé aux parties prenantes aux assises de la table ronde interprovinciale à Lubumbashi.