Congo-Kinshasa: Prix Cicero de l'art oratoire - 10 candidats vont s'affronter devant Chantal Kanyimbo

C'est confirmé pour ce 29 avril 2022. C'est en la salle Show buzz à Kinshasa qu'aura lieu la première édition de Master Class de Jonathan Bilari : Prix CICERO. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 27 avril à Sultani Hôtel par les organisateurs.

Il était question de présenter l'équipe du jury, les partenaires-sponsors ainsi que les 10 candidats sélectionnés pour la phase finale de cette Master de Jonathan Bilari. Des chevaliers de la plume et du micro ont saisi l'occasion pour poser quelques questions afin d'avoir des précisions sur l'objectif et le déroulement de ce projet par rapport à son exécution.

Pour son initiateur, la Master Class de Jonathan BILARI est un temps de formation et échange privilégié, couronné par un concours du meilleur pitch appelé " PRIX CECERO ". Sur une centaine de candidatures enregistrées, dix jeunes seulement ont été retenus par les organisateurs après une série de formations et un test en écriture, diction et vocabulaire. Ce concours d'éloquence est consacré à la promotion de talent de la jeunesse congolaise en art oratoire. Sa vocation est de réunir les jeunes et leur apprendre les techniques et stratégies nécessaires à la prise de parole, et à la présentation d'un discours pertinent et convainquant en public.

La Master class de Jonathan Bilari comprend deux grandes parties : une classe session et le prix CICERO du meilleur pitch.

La partie Class session a fait bénéficier à plus de 500 jeunes sélectionnés quelques formations sur les techniques et méthodes d'une prise de parole réussie et efficace. Tandis que la phase du concours le Prix Cicero dont le verdict tombe ce 29 avril en la salle Show buzz où trois meilleurs prix seront remis à trois jeunes finalistes du concours qui auront présenté un meilleur pitch dans des domaines variés.

Il faut noter que le concours exige aux candidats de faire un exposé en français sur un thème qui cadre avec le développement.

Les candidats seront face aux investisseurs, incubateurs, autorités et bien d'autres personnalités. Les 10 retenus sont tous jeunes, avec une moyenne d'âge autour de 24 ans. Certains sont encore aux études et d'autres déjà dans l'entrepreneuriat. Egalement, ils seront devant un jury composé de spécialistes dont Mme Chantal Kanyimbo, doyenne présentatrice télé, référence en journalisme et Rapporteuse au Conseil national de la communication et de l'audiovisuel en RDC, qui va assurer la présidence. Elle va arbitrer la compétition sur base de la prise de parole et de l'étude des projets ; décidera du vainqueur après des pitchs de 5 minutes pour chaque candidat.

Signalons que des prix seront remis aux trois premiers gagnants : 2 000 000 FC pour le premier ; 1 000 000 FC pour le deuxième et 500 000 pour le troisième. Cela pour leur permettre un épanouissement entrepreneurial dans leurs domaines respectifs.

Pour ceux qui ne le savent pas, il faut retenir que ce concours est un projet personnel initié par le jeune BILARI Jonathan. Il est parmi les rares journalistes et animateurs radio, télévision et évènements vivant en Afrique francophone, qui est très passionné par l'art oratoire et le développement de la jeunesse. En témoigne sa récente formation à Kinshasa et à Lubumbashi sur l'art oratoire et le développement personnel, à l'intention des jeunes blogueurs, pour le compte de l'UNICEF RDC.