Congo-Kinshasa: Concorde !

Qu'est-ce que les congolais vont perdre s'ils mettaient de côté le tribalisme ? Combien de table ronde, conciliabules ou pourparlers devrions-nous organiser pour mettre fin à ce fléau qui divise le pays six décennies après l'accession à l'indépendance ? La cohésion nationale est menacée.

Les leaders d'opinions et protagonistes politiques et tous ces véritables leaders disséminés dans tous les secteurs de la vie doivent être conscients de leur responsabilité et devoir dans la construction d'une Nation Unie et forte plus que jamais. Les discours séparatistes, appelant à la désunion n'ont aucune place dans cette société congolaise qui se veut engager dans l'élan du développement.

C'est le moment de se pencher sur ce sujet au-delà de la politique, des élections et autres rendez-vous capitaux qui s'annoncent à l'horizon. Les discours et les déclarations à caractère tribal ont refait surface depuis un certain temps, opposant tout particulièrement les katangais aux Kasaïens. Selon un membre du gouvernement provincial du Haut-Katanga, le Chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi qui se trouve dans le Katanga depuis mercredi, va devoir recevoir les différentes couches de la population avant de clôturer la conférence interprovinciale Katanga-Kasaï à Lubumbashi.

Dans un récent conseil des ministres, le président de la République avait démontré qu'à chaque fois que le discours tribaliste refait surface, cela cause la détérioration de l'unité et de l'identité nationales. Après s'être référé à l'histoire, Il était allé plus loin en alertant que cela mène à l'écoulement de sang des compatriotes. La Constitution de la République garantit à tout citoyen le droit d'habiter partout où il veut sur le territoire national. A cet effet, il a invité les différentes composantes sociétales en l'occurrence, les leaders politiques, les responsables religieux, et la société civile à s'investir dans lutte anti tribalisme.

Pendant ce temps-là, dans la capitale, les appels à l'unité et à la concorde nationale de multiplient. L'ACAJ passe à l'action, en appelant les katangais ainsi que leurs frères Kasaïens de pouvoir préserver l'héritage légué par les pères de l'indépendance.

Concorde, cohésion nationale, l'unité, le vivre ensemble... Sans cela, il est difficile de parler de la nation.