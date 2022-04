Ile Maurice: Un enfant de 12 ans séquestré à Montagne-Longue - "Ils ont menacé de lui couper le pouce"

Séquestration dites-vous ? Eh oui. Sur un enfant de 12 ans, battu, torturé et privé de nourriture par deux frères de la même localité. Il s'agit des frères Hurbung : Giandev, 23 ans, et Houkesh Kumar, 33 ans. Ils ont été arrêtés par la police de Montagne-Longue le 27 avril et une charge de séquestration pèse sur eux. Ils ont comparu en cour de Pamplemousses hier et ont été relâchés sous caution.

Il a des ecchymoses sur tout le corps. Cet habitant de Montagne-Longue est actuellement admis à l'hôpital SSRN en compagnie de sa mère. Sa tante Crista, que nous avons rencontrée au domicile de la victime, nous a relaté les faits. "Les enfants ont vu la victime monter à bicyclette sur le chemin. Il n'est pas rentré depuis. Nous avons pensé à une disparition le lundi. Nous avons cherché partout et une habitante de Notre-Dame a appelé ma sœur pour l'informer qu'elle a vu mon neveu avec deux suspects et elle les a décrits. Elle a expliqué qu'elle les a vus en compagnie du garçon sur une moto."

Le comble, c'est qu'un des frères est venu chez la victime chercher sa bicyclette. Elle continue : "Il a réagi normalement en venant chez nous pour retrouver sa bicyclette. Nous l'avons mis devant les faits en lui disant que les habitants de la localité les ont aperçus, lui et son frère, en compagnie de mon neveu. Il a nié cette accusation."

Elle ajoute que le 27 avril, elle s'est rendue chez les frères Hurbung en compagnie de la mère de la victime pour les faire avouer leur forfait. "Ils ont continué à nier. Apres deux heures, nous étions tous tracassés quand, soudain, on a aperçu le petit qui s'approchait, tout craintif, il était blessé sur plusieurs parties du corps. Il était comme un enfant effaré. Nous avons soulevé ses vêtements et nous avons été surpris de voir beaucoup de blessures sur lui."

Crista explique que la mère de la victime a questionné l'enfant au sujet de ses blessures. "Il nous a confié que les frères l'ont torturé. La raison pour laquelle il a été séquestré pendant tout ce temps c'est qu'il avait beaucoup d'ecchymoses et ils voulaient que ses blessures disparaissent afin que personne ne sache la gravité de l'agression. L'un deux l'a menacé avec un grinder, 'si to crier nous coupe to pouce'".

Elle renchérit que l'enfant avait été ligoté et enfermé dans une chambre. "Fort heureusement que les frères étaient sortis et il a pu délier ses mains pour se sauver. Il y avait un chien dans la cour, il a pris une roche pour l'éloigner et il s'est sauvé."

Selon la version donnée par les frères à la police lors de leur interrogatoire, ils soupçonnaient l'enfant d'avoir avoir volé une chaîne en or chez eux.