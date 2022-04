Cote d'Ivoire: Lutte contre le blanchiment de capitaux - La Côte d'Ivoire reçoit du matériel informatique

La cérémonie de remise du don a eu lieu, le 27 avril, dans les locaux de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) à Angré, dans la commune de Cocody.

La Côte d'Ivoire vient d'être renforcée en équipement, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Un lot de matériel informatique a été, en effet, remis le 27 avril, à la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) par l'Office des Nations unies contre les drogues et le crime (Onudc). Le don est composé notamment d'ordinateurs, de scanners, d'imprimantes, de disques durs, d'onduleurs, de pare-feu, de paratonnerres, de splits, d'un coût total de 25 millions de FCfa, financé par l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise a eu lieu, dans les locaux de la Centif, à Angré 7e tranche, (commune de Cocody), en présence du directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Économie et des Finances, Bamba Vassoko. Tout en exprimant ses remerciements à l'Onudc pour ce geste, le représentant du ministre Adama Coulibaly a exprimé sa satisfaction pour la qualité de la coopération entre l'Onudc et la Côte d'Ivoire.

Il a souligné que ce matériel permettra à la Centif de renforcer ses capacités d'actions et contribuer à améliorer les conditions de travail de ses agents. " Je voudrais vous rassurer sur notre engagement à capitaliser et tirer profit de cet important don, au moment où le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la Côte d'Ivoire fait l'objet d'évaluation mutuelle ", a-t-il souligné. Bamba Vassoko a aussi indiqué que le gouvernement ivoirien a déjà entrepris plusieurs actions dans le cadre de la lutte contre la criminalité financière. Plusieurs textes ont été adoptés à cet effet, ou sont en cours d'adoption. Pour sa part, le Conseiller régional de l'Onudc, Kodjo Attisso, a indiqué que ce don s'inscrit dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités de quatre États de l'Afrique de l'Ouest. A savoir, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire et la Guinée, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Il a aussi rassuré que l'Onudc est disposé à accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre des recommandations qui sortiront de son évaluation, mais aussi, dans le cadre de l'élaboration de sa nouvelle stratégie nationale de lutte contre la criminalité financière. Dans le même sens, le Conseiller politique et économique de l'ambassade d'Allemagne, Martin Koever a indiqué que son pays est déterminé à accompagner la Côte d'Ivoire dans la lutte contre l'extrémisme religieux qui passe par le blanchiment des capitaux. Le président de la Centif Idrissa Touré a, quant à lui, indiqué que ce matériel arrive à point nommé. C'est pourquoi il a tenu à exprimer ses remerciements à l'Onudc pour avoir intégré la Centif Côte d'Ivoire parmi les bénéficiaires: " A travers ce don, l'Onudc démontre encore une fois, sa volonté et son engagement à accompagner nos États dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ".