Afrique: Foot Afrique - Lancement officiel du Programme Scolaire Africain de la CAF

En visite mercredi 26 avril dernier à Maputo, au Mozambique, Patrice Motsepe, Président de la Confédération africaine de football (Caf), a procédé au lancement officiel du Programme Scolaire Africain de la CAF.

Ce Programme Scolaire Africain de la CAF est un partenariat impliquant la CAF, les gouvernements africains et les associations de football de 41 pays participants. Il comprend également la prestation de cours pédagogique, d'entraînement, et de développement des compétences. " Le football scolaire est au cœur du développement et de la croissance à long terme du football africain. L'un des meilleurs investissements que nous puissions faire pour que le football africain soit parmi les meilleurs au monde, est d'investir dans les écoles de football et les infrastructures de football pour les garçons et les filles au niveau scolaire, amateur et professionnel ", a déclaré Patrice Motsepe au cours du lancement. Une cérémonie à laquelle ont participé des membres du gouvernement local, des dirigeants d'entreprises ainsi que des leaders du football mozambicain et régional.

Le programme scolaire africain est doté d'une enveloppe de 10 millions de dollars de la Fondation Motsepe, une somme qui sera utilisé comme cagnotte. Les écoles gagnantes utiliseront l'argent de la récompense pour se doter d'infrastructures sportives et éducatives ainsi que de toute autre installation de développement des compétences. Le coup d'envoi du Programme Scolaire Africain de la CAF est la mise en œuvre de l'un des objectifs de développement du football des jeunes africains du président de la CAF, annoncé en avril 2021 lors d'une visite à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Le programme devrait se jouer entre avril 2022 et mars 2023. Il comportera trois phases :

- La première phase se déroulera au niveau national d'avril à juillet 2022.

- La deuxième phase, également connue sous le nom de phase zonale, est celle où les vainqueurs du concours national s'affronteront entre septembre et décembre 2022.

- La dernière étape sera l'étape continentale qui se jouera en mars 2023 dans un lieu encore à déterminer.