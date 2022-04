Afrique de l'Est: Des appels continuent d'être lancés pour soutenir les populations de la Corne de l'Afrique qui risquent de mourir de faim et de soif

Addis Abeba — Des millions de personnes en Afrique de l'Est sont confrontées à des niveaux extrêmes de faim et de malnutrition. L'insécurité alimentaire dans la région continue d'être exacerbée par les conflits en cours, les graves sécheresses, les invasions de criquets et la pénurie de fonds humanitaires.

Caritas Australie aide ses partenaires africains, notamment Caritas Ethiopie, à fournir des produits essentiels vitaux aux familles déplacées et aux communautés touchées par une grave insécurité alimentaire.

Selon Fides, les familles les plus vulnérables fuient leurs maisons à la recherche d'eau potable, de nourriture et de terres arables, ce qui entraîne une augmentation significative du nombre de personnes déplacées. Les réserves de nourriture s'amenuisant, on estime que plus de 70 % des personnes déplacées dans le besoin auront faim.

Selon l'Australian Charities Association, le moment est particulièrement mal choisi pour la Corne de l'Afrique, qui continue de lutter contre l'impact macroéconomique de la pandémie de COVID-19, ainsi que contre la pire invasion de criquets pèlerins depuis 25 ans en Éthiopie et en Somalie, et la pire depuis 70 ans au Kenya, qui a détruit les cultures dans toute la région et privé des millions de personnes de leur récolte après des mois de dur labeur.

Un récent rapport des Nations unies a également souligné les effets dévastateurs du conflit en Ukraine sur les communautés vulnérables qui dépendent de l'approvisionnement en céréales du pays. Ensemble, l'Ukraine et la Russie fournissent 30 % du blé et de l'orge du monde, un cinquième du maïs et plus de la moitié de l'huile de tournesol, selon le rapport.

Tant de communautés vulnérables dans la Corne de l'Afrique continuent de compter sur cet approvisionnement comme source essentielle de nourriture, il s'ensuit que la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine a porté un autre coup dévastateur à la sécurité alimentaire dans des pays comme l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie.

À cela s'ajoute une sécheresse dévastatrice après trois mauvaises saisons des pluies consécutives, qui ont exacerbé les pénuries de nourriture et d'eau (voir Fides 20/4/2022). La semaine dernière, le Programme alimentaire mondial a annoncé que 20 millions de personnes vivant dans la Corne de l'Afrique pourraient souffrir de la faim cette année en raison des effets combinés de ces crises, si aucune mesure urgente n'est prise.

Caritas Australie a lancé un appel de fonds sincère pour fournir une aide humanitaire immédiate et à long terme aux communautés touchées par les urgences en Afrique, notamment la crise dans la région orientale. Tous les fonds restants sont conservés dans l'appel d'urgence pour l'Afrique afin de pouvoir répondre aux besoins actuels et aux crises futures dans la région.