Congo-Brazzaville: Durquap - Des réflexions en vue de la vulgarisation des instruments d'urbanisme

L'atelier relatif à l'analyse et l'appréciation du rapport d'élaboration de la stratégie de communication dédiée à la vulgarisation des instruments d'urbanisme s'est tenu le 28 avril, à Brazzaville. Organisé par la coordination du Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap), il a réuni toutes les parties prenantes.

La séance de travail relative à l'analyse de la stratégie de communication a permis aux participants de s'imprégner de son contenu. Cette srratégie a pour but de permettre au Congo de disposer d'un cadre décrivant les différentes approches et interventions prioritaires en matière de communication et de sensibilisation aux outils de planification urbaine auprès des différents groupes cibles. De même, elle permettra également d'améliorer la communication interne et externe du ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat (MCUH) sur les outils de planification urbaine ; de faire connaître et faire-valoir le MCUH et ses missions en donnant plus de visibilité à ses outils de planification urbaine ; de développer le capital de sympathie et de confiance ainsi que de mettre en place l'image de marque et l'identité visuelle du MCUH.

" L'objectif de cette stratégie serait de faire connaître à la population l'existence des instruments d'urbanisme et leurs contenus afin de l'inciter au changement de comportement en ce qui concerne l'acquisition des espaces de vie. Cette communication sera menée pour que la population comprenne que l'installation dans un espace donné ou l'occupation des sols ne dépend pas juste de la volonté de chacun ", a expliqué Dan Horphet Ibiassi, Chargé de communication du Durquap.

De plus, le document examiné vise à doter le MCUH d'une stratégie de communication relative à la vulgarisation des outils de planification urbaine, à savoir les schémas directeurs d'urbanisme ; le code d'urbanisme ainsi que de certains documents en cours de production, notamment les plans locaux d'urbanisme de Brazzaville et de Pointe-Noire et ceux de restructuration des quartiers.

De ce rapport, il ressort que " la problématique de la connaissance de l'existence des instruments d'urbanisme au Congo reste de mise. Le Congo a toujours disposé des outils de planification urbaine dont la mise en œuvre laisse apparaître un bilan mitigé. Parmi les causes de ce résultat nuancé, l'on peut retenir la méconnaissance par les cibles des instruments qui existent et leur appropriation... Cela a, entre autres conséquences, l'extension anarchique des villes avec pour corollaire le défaut d'aménagement de certaines zones d'habitation urbaine et péri urbaine ".

A travers cette stratégie, le MCUH entend faire du Congo un pays où les communautés urbaines respectent la législation en matière d'occupation du sol et de construction, pour une maîtrise du développement futur des grandes agglomérations et des communes.

Pour le directeur du Développement urbain au ministère de la l'Urbanisme, Wilfrid Bruno Monka, ces instruments permettront au citoyen lambda de connaître comment utiliser les sols et quelles sont les destinations de ces sols par rapport aux outils d'urbanisme. " ... Une ville ne se développe pas anarchiquement. La diffusion de ces instruments permettra à la population et institutions de prendre connaissance de ces outils en vue d'un développement harmonieux de nos villes ", a-t-il précisé.

Il sied de noter que le plan de communication du MCUH, décliné en trois formats: média, hors médias et digitale, est estimé à 74 011 500 FCFA. Aussi, après examen, le document sera validé. La vulgarisation de ces outils d'urbanisme se fera sur l'ensemble du territoire national et leur mise en œuvre sera assurée par les structures décentralisées du MCUH et des municipalités.