Afrique: Djibril Diallo invité à une réflexion sur l'intégration des personnes d'ascendance africaine au Costa Rica

Dakar — Le Sénégalais Djibril Diallo, fondateur et président du Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora (ARDN), a été invité par le gouvernement costaricain à prendre part à une séance de travail sur l'intégration, le développement et la protection des droits des personnes d'ascendance africaine.

"Compte tenu de votre longue histoire de défense des droits (... ) des Africains et des personnes d'ascendance africaine, ainsi que dans le cadre de la création de l'instance permanente des Nations unies pour les personnes d'ascendance africaine, je voudrais vous adresser une cordiale invitation à prendre part à une séance de travail, mardi 26 avril 2022, à 15 h 00, dans les locaux de la Maison présidentielle, à San José", capitale du Costa Rica, peut-on lire dans une lettre adressée à M. Diallo.

Selon la même source, le président costaricain, Carlos Alvarado Quesada, a fait de la promotion et de la protection des droits des personnes d'ascendance africaine "l'un de ses axes prioritaires de politique intérieure et étrangère".

Sur la base de cet engagement, le gouvernement du Costa Rica "a pris de multiples actions visant à diffuser, préserver et promouvoir la culture et les droits de cette population".

Selon la lettre d'invitation qui lui a été adressée, Djibril Diallo doit également participer à la cérémonie de lancement de la campagne centraméricaine "Reconoce lo Afro", menée par le Costa Rica pour "rendre visibles les contributions de la diaspora africaine à travers le monde".

M. Diallo, réagissant à cette correspondance, a salué cette opportunité consistant à "lancer en Amérique centrale la campagne de l'ARDN pour donner un carton rouge à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles, en partenariat avec le gouvernement du Costa Rica, ONU Femmes, l'UNFPA, le PNUD/Afrique et ONU Habitat".

Djibril Diallo, titulaire d'un doctorat en linguistique, éducation et communication de la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres, a fait carrière dans les relations internationales, la diplomatie et le développement humain, notamment dans les questions concernant le continent africain et les victimes de l'épidémie de Sida.

Il a dirigé le Programme commun des Nations unies sur le VIH/Sida pour l'Afrique occidentale et centrale, fut directeur de la communication du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et conseiller spécial du directeur exécutif du Fonds international d'urgence pour les enfants des Nations unies.

En tant que directeur général du Réseau de la renaissance africaine et de la diaspora, il dirige l'initiative "Pathway to Solutions" du PNUD, dans le but de vulgariser les objectifs de développement durable des Nations unies et de mieux faire comprendre au public le rôle et les fonctions de l'ONU.