Cote d'Ivoire: Produits sanguins - La Côte d'Ivoire met le cap sur l'autosuffisance en sang

Le directeur coordonnateur du Centre national de transfusion sanguine, Dr Konaté Seidou, lance une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations pour la collecte de sang.

Après avoir gagné la bataille du sang propre transfusable, selon les normes de l'Oms, la Côte d'Ivoire met le cap sur l'autosuffisance en sang. C'est ce défi que le Centre national de transfusion sanguine veut relever à travers une campagne de sensibilisation à l'endroit des populations en général et des donneurs de sang en particulier.

Le directeur coordonnateur du Centre national de transfusion sanguine, Dr Konaté Seidou, a rappelé face à la presse, le 27 avril au Cnts de Treichville, que la Côte d'Ivoire est encore loin de l'autosuffisance en produits sanguins.

Le Cnts collecte en moyenne 160.000 poches de sang par an, contrairement à la norme Oms qui prescrit 250.000 poches par an. D'où son appel à une grande mobilisation des populations pour le don de sang. En effet, la Côte d'Ivoire est confrontée à une pénurie fréquente de produits sanguins.

Ce qui a pour conséquences, l'augmentation du taux de morbidité et mortalité chez le couple mère-enfant. Selon des chiffres officiels du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, 45% des femmes en couches et 35% des enfants de 0 à 7 ans atteints d'anémie due au paludisme, reçoivent tardivement du sang.

Face à ce tableau peu reluisant, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle a fait un plaidoyer pour obtenir une rallonge budgétaire pour le Cnts, à l'effet de renforcer ses activités et pérenniser les acquis de l'activité transfusionnelle nationale.

3000 FCfa, prix unique de la poche de sang Il s'agit de l'acquisition de véhicules de collecte mobile de sang, d'équipement de prélèvement, de laboratoire, de froid et de conservation ainsi que la réhabilitation des bâtiments de production.

En outre, le gouvernement a décidé d'uniformiser les tarifs de la poche de sang qui passe désormais à 3000 FCfa dans les établissement publics et privés. Le non-respect de ces tarifs expose les auteurs à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans. Les populations sont invitées à dénoncer les contrevenants au numéro vert 143.

Évoquant la qualité du sang disponible en Côte d'Ivoire, Dr Konaté explique que seulement 6 à 8 % de la quantité totale du sang prélevé est rejetée. Cela, après plusieurs examens et pour cause de Vih-sida, les hépatites A et B, (représentent 12%), la syphilis...

Toutefois, rassure Dr Konaté Seidou, le sang de mauvaise qualité est détruit par les services du Centre national de transfusion sanguine. Par ailleurs, le sang de bonne qualité a une durée de vie de 42 jours.

La cartographie des activités du Cnts met en présence 27 structures transfusionnelles composées de 4 centres de transfusion sanguine, 18 antennes de transfusion sanguine et 5 sites de prélèvement. Tous ces établissements sont interconnectés, avec une seule base de données.