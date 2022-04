Algérie: Etablissements pénitentiaires/Récitation du Coran - Un détenu de la prison d'El Harrach remporte le 1er prix

Tipaza — Un détenu de l'établissement pénitentiaire d'El Harrach a décroché le premier Prix du Concours national de récitation du Coran dans les établissements pénitentiaires, dans sa première édition tenue jeudi dans la soirée à la prison de Koléa, à l'occasion de "Leilat El Qadr".

Le deuxième prix du concours qui a débuté un mois avant le Ramadhan avec la participation de 5000 prisonniers et dont 12 candidats ont été retenus la sélection finale, a été décroché par un détenu de l'établissement pénitentiaire de Koléa, alors que le troisième prix est revenu à un détenu de la prison de Boussâada.

La cérémonie de clôture de cette manifestation ramadanesque organisée dans l'ensemble des structures carcérales a été présidée par le Directeur général (DG) de l'administration pénitentiaire, Essaid Zerb et des cadres de la Justice et des Affaires religieuses.

Il a réaffirmé que la Direction générale de l'Administration pénitentiaire s'employait à la mise en œuvre des directives du ministère de la Justice visant à renforcer la coopération avec le département des Affaires religieuses et des Wakfs, ajoutant à ce propos que ses services ont entamé la mise à jour de l'accord-cadre conclu entre les deux secteurs en 2009, et ce en application des recommandations du Comité interministériel de coordination des activités de réhabilitation des détenus et de leur réinsertion sociale.

La 1ère édition du concours national de récitation et de psalmodie du saint Coran avait vu la distinction des lauréats dans divers concours culturels et artistiques organisés à l'occasion du mois de Ramadhan, à l'instar de la poésie et la récitation des Hadiths du Prophète (les Quarante Hadiths d'Al-Nawawi), en sus d'autres concours.

Le nombre de détenus, note-t-on, est de 7.923, lesquels suivent des cours dans 381 classes de récitation et de psalmodie du saint Coran à travers les établissements pénitentiaires. Le nombre des encadreurs religieux délégués du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs dans les établissements pénitentiaires a atteint 534 encadreurs jusqu'au mois de mars, dont 294 imams, 174 enseignants de Coran et 66 mourchidate (guides religieuses), selon les statistiques annoncées récemment par le ministère de la Justice.

Ces activités qui s'inscrivent au titre "des programmes dédiés aux prisonniers concernent l'éducation générale, la formation professionnelle, l'artisanat, les sports et la culture avec pour objectif de renforcer les capacités cognitives des pensionnaires des établissements pénitentiaires leur permettant d'acquérir des diplômes et des compétences à même de leur faciliter la réinsertion sociale après leur mise en libérté", a affirmé le ministère.