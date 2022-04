Sénégal/Maroc: CAN féminine 2022 - Le Sénégal dans la poule du Maroc, le pays organisateur

Dakar — L'équipe féminine nationale de football du Sénégal a été logée dans la poule A de la CAN 2022, en compagnie notamment de celle du Maroc, le pays organisateur, à l'issue du tirage au sort effectué ce vendredi.

En plus du Maroc et du Sénégal, la poule A compte le Burkina Faso et l'Ouganda.

L'édition 2022 de la CAN féminine, qui se déroulera à Casablanca et Rabat, va marquer la deuxième participation du Sénégal à cette compétition à laquelle le Burkina Faso sera présent pour la première fois.

Le Cameroun, la Zambie, la Tunisie et le Togo ont été logés dans la poule B, le Nigeria, l'équipe championne en titre, l'Afrique du Sud, le Burundi et le Botswana se partageant la poule C.

Les quatre demi-finalistes de la CAN féminine vont représenter le continent africain à la Coupe du monde 2023 prévue en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Les Lionnes joueront leur deuxième phase finale de CAN après l'édition de 2010, qui a eu lieu en Guinée Equatoriale, où elles avaient perdu leurs trois matchs de poule.