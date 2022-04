Mali: Kalidou Sidibé - "Je suis content de la montée de Toulouse"

Même de loin, Kalidou Sidibé savoure le retour en ligue 1 de Toulouse. Le footballeur français d'origine malienne mesure la particularité de ce moment.

Après s'être battu pour se faire une place au Toulouse Football Club, où il a signé son premier contrat professionnel et disputé ses premières minutes en L1, c'est à Quevilly-Rouen que Kalidou Sidibé a été prêté depuis le début de la saison.

Dans un entretien accordé à Footmercato, Kalidou Sidibé a confié sa joie de voir Toulouse, avec lequel il lui reste un an de contrat, revenir en élite. " je suis content de la montée de Toulouse. Là-bas, j'ai vécu de bons et de mauvais moments. La signature de mon premier contrat pro et mon premier match en Ligue 1 sont de beaux souvenirs. Mais j'en ai aussi quelques mauvais comme par exemple ma blessure, une pubalgie qui a duré presque une saison. C'était compliqué. J'ai essayé de revenir mais la douleur revenait. Je n'ai jamais pu évoluer au maximum de mes capacités. Il fallait rester fort mentalement. Quand ça ne se passe pas très bien sur le terrain, vous savez comment ça se passe... Mais j'ai gardé de bons souvenirs malgré tout "

A un an de la fin de son contrat à Toulouse, le joueur de 23 ans n'écarte pas toute éventualité, même celle de revenir au club. Cette saison, le joueur reste heureux de son bilan, mais reste exigeant avec lui-même.

" j'ai encore évolué mentalement cette année. Sur le terrain, j'ai développé des aspects que je n'avais pas développé auparavant. Par exemple, je ne me projetais pas avant. Ce que je fais à présent. J'ai travaillé mon jeu vers l'avant, c'est là où j'ai le plus progressé (... ) Je dois encore travailler beaucoup de choses. En priorité, je vais dire le jeu long. Je ne l'utilise pas assez. Il y a aussi mon jeu de tête offensif. Je fais 2 mètres et je n'en profite pas. Au niveau de mes qualités, je suis un joueur qui aime bien les duels, être agressif. Je pense avoir une bonne qualité technique et un bon jeu de tête défensif " a-t-il ajouté.