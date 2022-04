Cote d'Ivoire: Primature - Karim Traoré nommé Directeur de Cabinet du Premier Ministre

A 45 ans, Karim TRAORE nommé Directeur de Cabinet du Premier Ministre en remplacement d'Ahoutou Emmanuel KOFFI

Agé de 45 ans, Karim Traoré est le nouveau Directeur de cabinet du Premier ministre ivoirien. Cette nomination sonne comme une évidence pour ce cadre ivoirien qui totalise près de 18 années d'expérience acquise en Côte d'Ivoire et aux Etats-Unis.

Maitrisant parfaitement le français et l'anglais, Karim Traoré est titulaire d'un diplôme d'ingénieur statisticien obtenu à l'ENSEA d'Abidjan et d'une Maîtrise en économie publique de l'Université de Cocody Abidjan. Aux USA, il a obtenu un MBA en Finances délivré conjointement par la London School of Economics ans Political sciences (LES), HEC Paris et New York Stern Business school.

Rapidement, son profil attire les hautes sphères de la finance internationale. Karim Traoré rejoint donc en 2013 le Fonds monétaire international (FMI) en qualité d'Economiste ayant la responsabilité au sein de l'équipe du Togo. Il est depuis 2018 Expert extérieur du FMI en matière de gestion des Finances Publiques.

Cette carrière à l'international ne l'empêche pas d'intégrer la haute administration ivoirienne. Entre décembre 2014 et octobre 2018, Karim Traoré est le Directeur de cabinet du Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat. A ce poste, il obtient des résultats probants.

Il contribue à la Digitalisation du paiement des impôts (e-impôt et paiement de l'impôt foncier par mobile-money) ou encore à la mise en place d'un Livre Foncier électronique.

Sa progression au sein de l'administration ivoirienne se poursuit entre novembre 2018 et juillet 2021. Pendant cette période, il est Conseiller spécial du Premier Ministre, Chef du Pôle chargé de la planification, des questions de développement économique, des finances publiques et du secteur financier. A ce titre, il a notamment coordonné la gestion des crises, y compris la COVID-19 et la mise en place ainsi que le suivi des Fonds de soutien.

En plus de ces fonctions, il assure la coordination d'un projet phare du gouvernement ivoirien, le Programme Social du Gouvernement (PSGouv) 2019-2020. Ses actions ont permis d'avoir un PSGouv modèle de gestion de projet novateur, alliant approche résultat, performance, transparence et redevabilité. Il supervise également l'élaboration du PSGouv2, qui couvre la période 2022-2024.

Karim Traoré accède en juillet 2021 à la fonction de Directeur de Cabinet Adjoint du Premier Ministre, chargé de la gouvernance économique et des infrastructures, dernière marche avant d'être nommé le 25 Avril dernier Directeur de cabinet du Premier ministre Patrick Achi.

Père de 3 enfants, ce cadre titulaire de 6 certificats internationaux représente la Côte d'Ivoire au sein de plusieurs cercles économiques. Karim Traoré a également occupé des fonctions au sein de nombreux Conseils d'administration de sociétés ivoiriennes. C'est donc une valeur sûre qui va désormais collaborer encore plus étroitement avec le Premier ministre ivoirien Patrick Achi.