Maroc: Le Raja continue de faire pression sur le Wydad

Botola Pro D1

e Raja de Casablanca s'est imposé face au FUS de Rabat sur le score de 1 but à 0, jeudi soir au complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, en match de la 22e journée de la Botola Pro D1 "Inwi".

Lors de cette confrontation de mise à jour de la Botola, disputée à huis clos, les Verts ont débloqué le compteur à la 52e minute grâce au but, signé Ismail Ahadad. Sachant que les deux clubs ont raté des penalties par Mehdi Karnass pour le FUS et Mohcine Moutawalli pour le Raja.

L'arbitre de la rencontre, Mohammed Bellote, a expulsé le joueur camerounais du FUS, Herman Junior, à la 47è minute. Au terme de cette rencontre, les Vert et Blanc, 46 points, occupent provisoirement la première place du classement, ex aequo avec le Wydad de Casablanca, alors que les Fussistes demeurent à la 11e place avec 28 points.

Lors de la prochaine journée, le FUS se rendra chez l'Olympique de Khouribga, tandis que les hommes de Rachid Taoussi affronteront à l'extérieur le Rapide Oued Zem, lanterne rouge.

Pour le compte également de la mise à jour du championnat (22ème journée), il y a lieu de rappeler que le Wydad devait affronter, vendredi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, l'AS FAR. Tandis que la RSB recevra, ce samedi à partir de 22 heures au stade municipal de Berkane, la formation de la Jeunesse sportive de Soualem.

Les Berkanis, qui restent sur une défaite concédée en déplacement face à l'OCK, sont sommés de rectifier le tir en vue de garder contact avec les équipes qui ont atteint ou franchi la barre de 30 unités. Scénario que le club de Soualem tâchera d'avorter, d'autant plus que son objectif est similaire à celui de son adversaire du jour : décrocher la troisième marche du podium.

Infos

Finale de la Coupe du Trône

AS FAR-MAT, le 14 mai à Agadir

La finale de la Coupe du Trône de football (saison 2019-2020) entre l'Association Sportive des Forces Armées Royales (AS FAR) et le Moghreb Athletic Tétouan (MAT) sera disputée samedi 14 mai au Grand stade d'Agadir, annonce la Fédération Royale marocaine de Football (FRMF).

L'AS FAR s'était imposée, en demi-finale, face au Raja de Béni Mellal (1-0) au grand stade d'Agadir, alors que le MAT avait battu le Wydad Athletic Club (WAC) aux tirs au but (5-3, 2-2 temps réglementaire et prolongations) au Grand stade de Marrakech.

Défaite des U20 devant la Roja

La sélection nationale U20 s'est inclinée face à son homologue espagnole sur le score de 2 buts à 0, jeudi au Complexe Mohammed VI de football en match amical.

Guerrero Julen a ouvert la marque à la 44e minute et Caro Andres a aggravé le score en deuxième période (78e).

C'était le deuxième match amical entre les deux sélections après celui perdu mardi par les poulains de Mohamed Ouhabi (2-1).