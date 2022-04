Togo: La CNDH se prononce sur la sécurité et santé au travail

Cette visite qui répond à son plan stratégique 2021-2025 intitulé " promotion d'une culture des droits de l'homme et renforcement de la protection " visait à s'assurer avant tout que les employeurs appliquent les instruments juridiques relatifs à la sécurité et à la santé dans les entreprises. En d'autres termes, il est question pour la CNDH de de s'assurer que les conditions de travail en ces lieux sont conformes aux règles et principes régissant le secteur en matière de sécurité et santé.

Notamment, sur la base de l'article 217 du code du travail de 2021 qui stipule que " l'employeur observe des mesures adéquates d'hygiène, de sécurité et de santé ", la Commission veut contribuer à promouvoir la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles dans les lieux où elle est passée.

Ainsi, au total 08 unités de production ont reçu la visite des équipes de monitoring de la CNDH.

" Le monitoring a permis à la commission de relever certains dysfonctionnements relatifs à la thématique. Les problèmes identifiés sont, pour l'essentiel, d'ordre structurel et environnemental et sont pour la plupart liés à l'inobservation des règles juridiques en la matière. Ils feront l'objet de recommandations à l'attention des autorités compétentes pour des mesures appropriées à prendre pour y remédier ", indique la CNDH.

Rappelons que le thème de l'édition de cette année est " Agir ensemble pour instaurer une culture positive de la sécurité et de la santé ".

Et c'est en 2003 que l'Organisation internationale du travail (OIT) a retenu la date du 28 avril pour célébrer cette journée qui vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur les tendances émergentes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, mais aussi sur l'ampleur des accidents, des maladies et des décès liés au travail dans le monde.