Sénégal: BRVM - Les indices consolident leur embellie en fin de semaine

Les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)ont, à l'issue de la séance de cotation du 29 avril 2022, consolidé leur embellie entamée le mercredi 27 avril 2022.

L'indice BRVM Composite a ainsi enregistré une hausse de 0,31% (contre 0,16% la veille) à 220,25 point contre 219,58 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM 10 a gagné 0,55% (après 0,33% la veille) à 168,63 points contre 167,70 points le 27 avril 2022.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,815 milliards de FCFA contre 3,329 milliards de FCFA le 27 avril 2022.

Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 20,231 milliards à 6629,955 milliards de FCFA contre 6609,724 milliards de FCFA le 27 avril 2022.

Quant à celle du marché obligataire, elle a également enregistré une hausse de 9,9 milliards à 7730,312 milliards de FCFA contre 7729,952 milliards de FCFA la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 7 755 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 4 885 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 12 100 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,32% à 2 295FCFA) et Total Côte d'Ivoire (plus 3,03% à 2 380 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 1 485 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 4 250 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 3,14% à 7 550 FCFA), BOA Mali (moins 2,99% à 1 300 FCFA) et Solibra Côte d'Ivoire (moins 2,97% à 155 000 FCFA).