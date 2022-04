Ile Maurice: Dr Laurent Musango - "Le ministère a le dernier mot"

interview

Après cinq ans et sept mois passés à Maurice, le Dr Laurent Musango, représentant de l'Organisation mondiale de la Santé, s'en va vers Madagascar. L'occasion de revenir sur son bilan et la gestion de la pandémie...

Parlons Covid. La pandémie est arrivée sans crier gare. La gestion était compliquée ?

Il faut savoir que le rôle du représentant de l'OMS est de conseiller les autorités en matière de santé. À Maurice, le Premier ministre avait mis en place le High Level Committee pour cette gestion, et j'en faisais partie. Mais je ne dirais pas que c'était compliqué. Nous avons des lignes directrices pour la gestion des épidémies et pandémies. Certes, le Covid était un virus inconnu, mais comme les recommandations de l'OMS étaient claires, nous les avons suivies scrupuleusement.

Mais cette gestion n'était pas de tout repos. Il y avait, par exemple, la polémique autour des chiffres du ministère et ceux de l'OMS...

Je ne dirais pas qu'il y a eu des polémiques. Il y a d'un côté les recommandations de l'OMS, qui préconisent la publication de tous les tests, que ce soit PCR ou antigéniques. Puis, il y a la décision du ministère de publier uniquement les tests PCR. C'est son droit le plus entier et absolu, car le décisionnaire reste le ministère. Il a le dernier mot. Et la décision avait été clairement annoncée à plusieurs reprises. Tout le monde savait que les chiffres ne concernaient que les PCR. On aurait pu parler de polémique s'il n'y avait pas de transparence, mais comme tout était spécifié, on ne peut pas parler de problèmes.

Après tout ce temps, quel est votre bilan ?

Écoutez, je ne peux pas m'autoévaluer. Il faudra poser la question aux autres. Cependant, je suis ravi de partir avec les recommandations et félicitations du PMO, du ministère des Affaires étrangères entre autres.

Après plus de cinq ans à Maurice, que conseillerez-vous à votre successeur ?

Il faudra essentiellement qu'il suive les activités en suspens, et là, je veux dire la mise en oeuvre du Health Sector Strategic Plan 2020-2024. C'est un plan qui vise à améliorer le secteur de la santé. Et j'aimerais préciser ici que je ne dis pas qu'il y a des manquements. Mais que tout système, peu importe lequel et peu importe où, peut être amélioré.

Quel sera votre rôle à Madagascar ?

Madagascar est un très grand pays, donc il y a de grands défis. En plus d'être le représentant de l'OMS là-bas, je serai aussi responsable de la Multi Country Assignment Team. Ce sont des équipes basées à des endroits stratégiques et qui sont déployées ailleurs en cas d'urgence. Par exemple, Maurice est sous la responsabilité de l'équipe basée à Nairobi. Cette équipe est responsable du Kenya, des Seychelles, du Rwanda et de Maurice, et nous avons eu leur support lorsque la pandémie s'est déclarée. L'équipe basée à Madagascar est responsable du pays, des Comores et du Burundi.