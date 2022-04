Soudan: Communiqué de presse sur la visite des envoyés conjoints au Soudan

communiqué de presse

Khartoum — De hauts responsables de la France, de l'Allemagne, de la Norvège, du Royaume-Uni, des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne ont conclu une visite conjointe à Khartoum pour montrer leur soutien au peuple soudanais et à la transition civile vers la démocratie.

Les responsables internationaux ont appelé à des progrès immédiats vers un gouvernement civil de transition à travers le processus politique dirigé par les Soudanais facilité par la Mission intégrée d'assistance transitoire des Nations Unies au Soudan (MINUATS), l'Union africaine et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et à cet égard se sont félicités de l'annonce des facilitateurs qu'ils organiseraient une réunion à cette fin du 10 au 12 mai, ils ont également appelé toutes les parties prenantes soudanaises à s'engager de manière constructive et pleinement dans ce processus, et ont noté les risques de tout nouveau retard. La délégation a également mis en garde contre tout accord ou gouvernement résultant de mesures non globales qui manquent de crédibilité auprès du public soudanais et de la communauté internationale.

La délégation a souligné l'importance de travailler à créer un environnement propice au succès du processus facilité par la MINUATS, l'UA et l'IGAD. Ils se sont félicités de la récente libération de certains dirigeants politiques détenus et ont exhorté les chefs militaires soudanais à libérer tous les détenus et les militants politiques restants et à mettre fin à la violence, y compris la violence sexuelle et sexiste contre les manifestants, à faire en sorte que les responsables de tels actes rendent des comptes et à lever immédiatement la état d'urgence.

La délégation a réitéré le ferme soutien de leurs gouvernements et de l'Union européenne aux aspirations du peuple soudanais à la liberté, à la paix et à la justice.

La délégation en visite comprenait l'envoyé spécial français pour la Corne de l'Afrique, Frederic Claver, le directeur allemand pour l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique Thorsten Hutter, la directrice générale norvégienne pour les affaires régionales May Eileen Steiner, l'envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge Philip Parham, et le sous-secrétaire d'État adjoint américain pour l'Afrique de l'Est, le Soudan et le Soudan du Sud Peter Lord, et la représentante spéciale de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique Annette Weber.