Congo-Kinshasa: Semaine de la science et des technologies - Une neuvième édition réussie à Kinshasa

La neuvième édition de la Semaine de la science et des technologies (SST9) s'est achevée le 22 avril au Musée national du Congo à Kinshasa par une cérémonie haute en couleurs.

Le Pr Raissa Malu, organisatrice de la SST9, a vivement remercié dans son mot de clôture les partenaires parmi lesquels la Fondation Denise-Nyakeru pour la réussite de cette activité qui s'est étendue pour la première fois à Brazzaville, de l'autre rive du fleuve Congo, et dans les provinces de la République démocratique du Congo (RDC). Des conférences, des concours et autres échanges instructifs ont eu lieu autour du thème central " Les technologies spatiales au service du développement durable en Afrique ". Notons-le, neuf pays ont pris part à cette édition 2022 de la SST.

" La neuvième Semaine de la science et des technologies a été une édition exceptionnelle, à l'instar de celle organisée en 2019 ". Représentant le Centre Wallonie Bruxelles à Kinshasa, Brain Tshibanda a souligné l'importance des applications des sciences et technologies spatiales dans le développement du pays et de l'Afrique. " Nous attendons les actions concrètes à mener afin de promouvoir les sciences en RDC et sur le continent ", a-t-il dit, réaffirmant le soutien de la Délégation Wallonie Bruxelles /Kinshasa à la Semaine de la science et des technologies.

Présent également à la cérémonie de clôture, le chargé du programme sciences au bureau de l'Unesco/RDC, Jadot Kasongo, a indiqué que " L'Unesco accompagne les sciences dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030 ".

Notons que l'autre temps fort a été la remise des prix aux établissements vainqueurs de l'Hackaton organisé en marge de cette activité, au cours duquel des élèves ont été appelés à produire des activités numériques. Les établissements scolaires Carmen Saeles et Liziba de Kinshasa ainsi que lycée Kimbila de Goma, dans la province du Nord-Kivu, ont reçu des prix allant des téléphones portables aux laptop (ordinaires) de marque Okapi.

Parrain de cette rencontre scientifique, Youssouf Mulumbu Ngangu, dans un message projeté sur écran, a encouragé les jeunes, les écoliers, à s'investir dans les sciences et les technologies qui sont des ancres d'un développement durable pour la RDC. Durant l'événement, il a eu des échanges enrichissants avec les élèves à Kinshasa.

Organisée par Investing in people, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'organisation non gouvernementale Elongo Elonga et l'Unesco avec une forte participation des jeunes (environ neuf mille), la neuvième édition de la Semaine de la science et des technologie a donc fermé ses portes le 22 avril à Kinshasa. Place aux préparatifs de la dixième édition qui s'annonce faste.