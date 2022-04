Madagascar: Grand Sud - Plus de 954 000 personnes en proie à la crise ou à l'urgence alimentaire d'ici la fin août

La période de soudure commence à prendre fin dans le Grand Sud de Madagascar.

Une période dure et difficile, la plupart du temps, mais qui se serait trouvée plus aisée à affronter pour les diverses communautés du fait des initiatives d'assistance alimentaire et humanitaire. Cette amélioration de la sécurité alimentaire devrait se poursuivre entre le mois de mai et août 2022 si l'on s'en tient toujours à l'analyse IPC ou Cadre Intégré de Classification Alimentaire effectuée du mois de novembre 2021 à Août 2022. Publié au mois de décembre 2021, le document fait savoir "une réduction des personnes en phase 4 ou en situation d'urgence alimentaire dans le Grand Sud".

Le document avance toutefois qu'il y aura encore 334 000 personnes, soit 8% de la population analysée, dans cette situation d'urgence alimentaire et répartie dans les districts d'Amboasary Atsimo, Ambovombe Androy et Ampanihy Ouest. Les personnes atteintes de crise alimentaire (Phase 3 de l'IPC) seraient quant à elles au nombre de 1 304 000 (30% de la population analysée) à en croire le document. Aussi, "plus de 954 000 personnes - soit 31% de la population du Grand Sud - pourraient être en situation d'insécurité alimentaire de " crise " ou d' "urgence " d'ici la fin août 2022, dont plus de 300 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë".