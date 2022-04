Madagascar: EISA - Pour la prise de décision des femmes

Dans le cadre du projet " Africa Democracy Strengthening IV" (ADS IV) mis en œuvre par l'Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA) et financé par l'Agence Suédoise de Coopération au Développement International (Sida), EISA vise l'amélioration de la participation des femmes dans les processus de prise de décision à Madagascar.

Ceci rentre notamment dans le cadre du lancement du programme Young Women In Politics Program à Toliara le 28 Avril dernier au Jardin de la mer Toliara. Selon l'EISA, les jeunes femmes sont les moins représentées parmi les dirigeants politiques au niveau mondial. Les données de l'UIP sur la participation des jeunes aux parlements montrent que seuls 2,2 % des parlementaires ont moins de 30 ans, et que moins de 1 % sont des jeunes femmes. À Madagascar où près de 65% de la population est constituée de jeunes de moins de 25 ans, aucun jeune de moins de 30 ans n'est représenté à l'Assemblée nationale.

L'absence des jeunes femmes dans l'élaboration et l'adoption des lois, dans la négociation des budgets et des mécanismes de redevabilité du gouvernement compromet les importantes contributions qu'elles pourraient apporter pour le bien de la société en général, mais également pour les générations futures. Leur participation à la politique et dans les instances de prises de décisions est particulièrement importante, car l'apport des jeunes femmes est essentiel sur les questions comme le changement climatique, la justice sociale, l'entrepreneuriat, la technologie et l'égalité des genres.

Leadership. En vue de promouvoir la jeunesse et de soutenir la participation politique des femmes, l'EISA lance un appel aux jeunes femmes de 21 à 35 ans désireuses d'apporter des changements positifs dans leurs communautés. Ainsi, toutes celles nourrissant l'aspiration de participer activement à la politique publique ou à la prise de décision dans leur environnement seront invitées à présenter leur candidature pour le programme de mentorat sur le leadership et la participation politique des jeunes femmes.

Ce programme est une formation de 4 mois axée sur le développement de compétences en matière de leadership et de participation politique chez les jeunes femmes. Vingt trois (23) jeunes femmes issues des 23 régions de Madagascar seront sélectionnées et participeront à ce processus créatif d'échanges et de renforcements des capacités. Aussi, le programme fournira un aperçu des processus démocratiques, et de la participation politique des femmes.