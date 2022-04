Madagascar: Arnaque sur Internet - Le MEF et le GEN objets d'une usurpation sur le Web

Un faux site Internet usurpant les noms du ministère de l'Economie et des Finances (MEF) et du Global Entrepreneurship Network (GEN) circule actuellement sur le Web.

Les faussaires font circuler des mails usurpant les noms de hauts responsables du ministère et du GEN. Une arnaque classique puisque les auteurs prétendent l'existence de fonds et subventions de développement de l'entrepreneuriat. Les mails invitent notamment leurs potentielles victimes à entrer en contact avec les faux responsables. Dans un communiqué, publié hier, le MEF et le GEN démentent officiellement l'existence d'une telle initiative.

" Le MEF et le GEN démentent de la manière la plus catégorique être mêlés d'une façon ou d'une autre à ces échanges qu'ils qualifient d'escroquerie de haut niveau et déclarent que des procédures judiciaires sont déjà en cours pour poursuivre les instigateurs de cette arnaque ", indique notamment le communiqué de démenti officiel. Le public et les usagers sont ainsi invités à ne pas tomber dans les pièges de ces arnaqueurs du web. Le public est notamment invité à ne pas cliquer sur les liens et à ne pas suivre les étapes proposées pour éviter de se faire arnaquer.